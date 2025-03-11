「霧社櫻王」開花8成，未來2週是最佳賞花期。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

2025/03/11 12:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕雪霸國家公園轄內苗栗縣泰安鄉觀霧遊憩區著名「霧社櫻王」，經今年丈量胸徑較去年增加0.4公分，推估年齡近百歲，目前開花已達8成，雪霸國家公園管理處預計未來2週是最佳賞花期，但提醒上山道路大鹿林道平日有交管，請民眾注意。

霧社櫻稀有少見，是台灣原生且特有的櫻花，位於觀霧遊憩區內的霧社櫻，樹型雄偉被譽為北台灣最大的霧社櫻，而有「霧社櫻王」之稱。經雪霸國家公園管理處於今年丈量，胸徑為81.2公分，較去年增加0.4公分，推估霧社櫻王的樹齡已接近百歲。

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霧社櫻王於每年春天開花期間，花瓣潔白如雪，掉落時猶如細雪紛飛的三月雪，為春天添增如夢似幻氣氛，連日來已吸引大批遊客上山賞花。

雪霸國家公園管理處觀霧管理站解說員廖耕御表示，目前霧社櫻王開花8成，已進入開花期，未來2週皆為賞花好時機，也提醒民眾與櫻王合影時，請勿踏入花圃內，除維護花圃植栽，也避免櫻王樹根土壤因踩踏變得緊實，樹根無法呼吸、吸收養分，影響生長。

此外，廖耕御表示，大鹿林道於23公里處，平日每日早上7點半到11點半、中午12點半到下午4點半有交通管制，於每小時的30分鐘時放行10分鐘，請民眾留意。另下一波冷氣團預計於16、17日影響台灣，也請上山賞花的民眾注意天氣變化及登山安全。

霧社櫻王於每年春天開花期間，花瓣潔白如雪。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

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