龍潭大池清晨霧濛濛 新屋氣象站：濃霧持續至13日

龍潭大池南天宮清晨濃霧壟罩，霧氣如水墨畫般瀰漫大池周遭。（民眾提供）

2025/03/11 11:23

〔記者黃政嘉／桃園報導〕交通部中央氣象署今晨發布濃霧特報，桃園市龍潭、楊梅、新屋等地都見起霧情形，龍潭大池早晨就一片霧濛濛壟罩，新屋氣象站指出，冬末春初，在輻射、平流作用下，夜晚至白天清晨易見起霧情形，這波濃霧預計持續至後天。

中央氣象署濃霧特報指出，上午台南以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園市至台南市及馬祖已或將出現能見度不足200公尺的現象。

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龍潭區中山里長黃承隆今早7點間行經龍潭大池，濃霧壟罩整座大池，幾乎看不見湖；楊梅區瑞塘國小與瑞溪路周遭也明顯起霧；桃園市民林先生說，清晨在永安漁港時，霧也是很大，行經台66線快速公路時，沿途灰矇矇，能見度不佳，頭洲里長姜歐秀美則說，7點半時還有看到霧，能見度尚可。

新屋氣象站方表示，今天濃霧成因，與上一波2月27日至3月3日的濃霧，皆屬冬末春初時，因天氣回暖，水氣較多，風速小，在輻射、平流作用下，出現夜晚至白天清晨起霧現象，待太陽出現時消散，3、4月的台灣西北部、澎湖、金門、馬祖常見此現象，這波濃霧預計持續到後天，待下波鋒面15日左右到來前，可能還有同樣的濃霧情形，當霧遇上空氣品質不佳，會發生互相加乘的關係，民眾可留意。

空氣品質方面，桃園市政府環保局指出，上午7點桃園、中壢測站的空氣品質惡化警告等級為橙色「初級預警」，指標污染物為細懸浮微粒，今天環境風場為東風至偏東南風，桃園地區位於背風處，擴散條件轉差，污染物稍易累積所致，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，建議市民若有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，考慮減少戶外活動，孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，外出配戴口罩。

今晨濃霧壟罩龍潭大池，湖幾乎快看不見。（龍潭區中山里長黃承隆提供）

楊梅區瑞塘國小與瑞溪路周遭明顯起霧。（記者黃政嘉攝）

新屋區頭洲里長姜歐秀美說，7點半時還有看到霧，能見度尚可。 （頭洲里長姜歐秀美提供）

交通部中央氣象署今晨發布濃霧特報。（翻攝中央氣象署網站）

上午7點，桃園、中壢測站的空氣品質惡化警告等級為橙色「初級預警」。（桃市府環保局提供）

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