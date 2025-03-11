結合戲劇與海洋教育 教育部攜手海大辦工作坊

結合戲劇與海洋教育，教育部攜手海大辦教師工作坊，讓教師體驗如何在課堂中運用戲劇技巧，發展海洋教育的教案。（教育部提供）

2025/03/11 11:43

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣四面環海，師生對海卻仍多很陌生，教育部攜手國立台灣海洋大學，結合戲劇與海洋教育，近日辦理工作坊，帶領全國中小學老師進行漁村村民等角色扮演，透過情境模擬和想像力，去面對風機開發的挑戰，教育部國教署組長黃瀞儀表示，未來也會將此課程模式擴大至更多學科領域，深化老師對海洋議題的理解，融入課程中，帶領學生建立人海共好的關係。

黃瀞儀說明，為推動海洋素養與新課綱教學創新實踐，委託台灣海洋大學海洋環境教育中心辦理「戲劇融入海洋教育議題教學」工作坊，全國關心海洋教育的教師共同探索戲劇教學，以應用於提升學生的海洋素養，促進學習參與及創造力。

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研習課程設計涵蓋劇場遊戲體驗、戲劇教學示範與實作演練等環節，讓教師體驗如何在課堂中運用戲劇技巧，使學生從感性與理性層面理解海洋議題，強化對環境與生態保護的意識，並發展「知海、愛海、親海」的態度，反思如何建立人海共好的和諧關係。

工作坊也邀請台灣應用劇場發展中心的專業講師授課，透過戲劇方法開發教師們的肢體與想像力，再透過形象劇場、情境模擬及即興表演認識劇場教學的特色，現場氣氛熱絡，教師透過角色扮演面臨風機開發的漁村村民，模擬不同視角下的海洋利用價值觀點，反思人類活動對海洋的影響；進而從個人體會中轉化改編劇本，發展為自己的教案，探索海洋開發與環境決策的議題。

黃瀞儀指出，戲劇教學強調團隊合作與創意展現，透過戲劇方法，教師以嶄新的方式進入海洋教育領域，讓學生不僅學習海洋知識，更能透過體驗與實踐將海洋環境理念內化為行動，也促成教師社群的深化發展。

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