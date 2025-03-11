解決大甲區台1線及農路道路老舊破損 蔡其昌爭取3000多萬改善

立委蔡其昌一天連趕三場會勘，以改善大甲區台1線及農路道路老舊破損等問題。（記者歐素美攝）

2025/03/11 11:41

〔記者歐素美／台中報導〕立委蔡其昌為解決台中市大甲區農路改善、易淹水及道路破損等問題，邀請農業部農村發展及水土保持署中區分署、公路局中區養護工程分局、交通部高速公路局、台中市議員施志昌、台中市政府養護工程處等單位，一天連跑3場會勘，爭取3000萬改善台1線145K~149K順樁向路面、350萬改善太白里三處農路，並要求相關單位改善幸福里長安路國道三號橋下易淹水問題與排水管線遷移等。

蔡其昌表示，大甲日南地區農路及台1線路面破損嚴重，他常接獲鄉親反映十分危險，希望改善，因此這次再從中央爭取將近3500萬的預算補助一併改善，讓地方鄉親與農民長期以來的困擾解決，提升用路安全，並邀請民眾參與會勘，除了讓民眾了解目前規劃進度，也讓設計單位聽取地方意見。

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此外，大甲區幸福里長安路與國道三號交接處，因排水系統與平面道路灌溉溝渠銜接不順，每逢大雨即易產生積水現象，多年來影響居民通行，過去也多次拜託市府處理，但至今仍未獲改善解決，也因此再度邀集各單位前來會勘，要求各單位盡快擬定方案改善淹水問題與排水管線設計遷移，希望早日徹底解決淹水問題，別再讓居民看到下雨就擔心要涉水而過。

公路局中區養護工程分局表示，針對台1線145K~149K順樁向路面改善，預計投入3000萬經費，改善長度約2.5公里，跨越龍泉里及孟春里等，現已辦理上網招標作業，發包後將積極辦理工程。

另太白里三處農路，農業部農村發展及水土保持署中區分署將斥資350萬元改善，目前已施工中；幸福里長安路國道三號橋下易淹水與排水管線遷移等問題，因涉及市府及公路局等單位，蔡其昌則要求各單位協調改善。

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