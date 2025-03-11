今明白天氣溫近30度！全台好天氣 週日白天氣溫驟降10度

未來一週降雨預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

2025/03/11 11:14

〔記者林志怡／台北報導〕好天氣又快說再見，中央氣象署表示，今明兩天各地白天氣溫可達到近30度或以上，雖今日雲量較多，但明天又會恢復到可見陽光的天氣，而週四起，隨著2波鋒面陸續通過，各地轉為有短暫陣雨的天氣，並有機會出現較大雨勢，週日受到鋒面後的大陸冷氣團影響，白天氣溫將下滑10度左右。

中央氣象署簡任技正伍婉華說明，今日仍是相對暖和的天氣，中南部地區白天氣溫可達30至31度，北部地區則有28度、東部地區26至27度，但因白天水氣較多，各地雲量偏多，且中部以北、東半部、金馬有零星短暫降雨機率。

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伍婉華表示，明天是接下來一週天氣相對較好的日子，因為水氣離開，僅花東有零星短暫降雨，其餘各地都可看見陽光，且白天氣溫接近30度或以上。

然而，伍婉華說，明晚起將有一波波的鋒面接近並通過台灣，明晚至週四期間，因鋒面通過，各地雲量增加並有降雨機率，西半部地區容易有局部性大雨，東部也可能有較大雨勢發生，中部以北、東半部、澎金馬地區氣溫稍有下降。

伍婉華指出，下一波鋒面將在週五至週六白天接近，中部以北、東北部地區可能有局部性較大雨勢，而週六至週日鋒面通過期間，西半部地區、基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，其他各地也容易有降雨發生。

此外，伍婉華表示，週六至週日這波鋒面通過後，將有大陸冷氣團開始影響台灣，西半部地區白天氣溫下降10度左右，其他地區氣溫降幅也達7至8度，這波大陸冷氣團預計在下週一夜間至週二清晨最冷，感覺像是回到冬天，中部以北、東北部地區低溫僅12至13度，其他地區約14至16度。

伍婉華說，下週一白天氣溫方面，南部、東南部地區僅19至20度，其他地區約落在16至17度，有明顯的溫差，不過因較乾的空氣靠近，各地漸漸轉晴，僅東半部仍有機會出現降雨。

另，伍婉華提醒，目前正值霧季，西半部地區、金馬地區容易有霧生成，鋒面的低雲、水氣較多也可能影響能見度，民眾交通往返務必特別注意。

未來一週地面天氣預報圖。（圖為中央氣象署提供）

未來一週氣溫預報趨勢圖。（圖為中央氣象署提供）

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