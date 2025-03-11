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    羅東「呷拜拜」500桌美食搶破頭 10多小時徹夜排隊終於如願

    羅東呷拜拜1桌市價6500元，優惠價3000元，引起饕客們趨之若鶩。（羅東鎮公所提供）

    羅東呷拜拜1桌市價6500元，優惠價3000元，引起饕客們趨之若鶩。（羅東鎮公所提供）

    2025/03/11 11:14

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕羅東帝爺生呷拜拜500桌蘭陽風味饗宴，今天（11日）上午8點開放訂桌，9點40分完售，共383人排隊取號，185人訂到桌，198人空手而返。訂到桌鄉親說，歷經10多小時徹夜排隊，一切辛苦都是值得。

    羅東呷拜拜標榜在地宜蘭菜，若含炒米粉，1桌有11道佳餚，市價6500元，羅東鎮公所補助3500元，優惠價3000元，引起饕客們趨之若鶩，昨天下午12點50分就有人到場排隊，入夜後人潮愈聚愈多，有人自備躺椅、睡袋到場夜宿。

    今天清晨6點，羅東展演廳排隊現場人山人海，排成長長人龍，7點半開始發放排隊號碼牌，8點受理登記，每人每次最多訂3桌，9點40分，185號排隊者訂到最後桌次，其他198名排隊者希望落空，臉上難掩失望表情。經過統計，排隊訂桌「中籤率」不到50％。

    羅東帝爺生呷拜拜採辦桌形式舉行，將在羅東鎮公所周邊搭棚用餐，22日傍晚5點開放進場，晚間6點準時開席。

    羅東呷拜拜500桌美食今天受理訂桌，大批饕客到場徹夜排隊。（羅東鎮公所提供）

    羅東呷拜拜500桌美食今天受理訂桌，大批饕客到場徹夜排隊。（羅東鎮公所提供）

    羅東展演廳訂桌現場人山人海。（羅東鎮公所提供）

    羅東展演廳訂桌現場人山人海。（羅東鎮公所提供）

    訂到桌的民眾喜形於色。（羅東鎮公所提供）

    訂到桌的民眾喜形於色。（羅東鎮公所提供）

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