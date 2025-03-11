台日交流！南投高中與日本仙台高校生全英語專題研討

國立南投高中學生與日本仙台第一高校學生進行專題分組研討，現場洋溢著台、日學子青春歡樂的笑聲。（南投高中提供）

2025/03/11 10:51

〔記者張協昇／南投報導〕國立南投高中與日本仙台第一高校，共同參與日本「櫻花科技計畫」，仙台第一高校3位老師，日前率32位學生抵達台灣，昨（10日）與南投高中學生進行全英語專題聯合發表活動，南投高中也安排日方學生體驗「台式」課堂，一同創作個人化徽章，並針對目前正夯電動車議題進行分組討論，促進台日學生交流！

「櫻花科技計畫」是由日本科學技術振興機構（Japan Science and Technology Agency, JST）為促進亞洲青年科技人才交流，邀請包括我國在內的亞洲各國青年科技人才進行學術交流、互訪。國立南投高中與日本仙台第一高校自2017年均加入此計畫，並開始互訪、交流。

請繼續往下閱讀...

南投高中昨由校長傅國樑，帶領該校「國際交流AI社」的學生與日本仙台第一高校師生進行全英語專題聯合發表分組研討活動，南投高中準備的專題內容包括破解梅雨預報、圖書館室內照明探討與分析、虛擬貨幣的未來動向與趨勢、Z世代購物策略、南投地區斑腿樹蛙之食性組成調查等。日方則發表了費馬點、使用廢棄材料為氨氣除臭、植物生長速度實驗、如何學會左右開弓等專題。

南投高中也安排日文、美工、歷史、數學、電機等課堂，讓日方學生一起上課，並針對目前正夯的電動車議題進行分組討論，也一同創作個人化徽章，課程內容活潑有趣，活動最後雙方學生互換禮物及合影留念，讓現場洋溢著台、日學子青春歡樂的笑聲!

國立南投高中學生，與日本仙台第一高校學生，以全英語針對多項議題進行分組研討。（南投高中提供）

日本仙台第一高校師生一行36人，10日到訪國立南投高中，與南投高中師生合影，促進台日學生交流。（南投高中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法