白色情人節約會首選 挑戰新北中港光雕快閃活動送限量紀念品

新北市中港大排光雕展，是白色情人節約會地點首選。（記者翁聿煌攝）

2025/03/11 11:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕白色情人節浪漫將至，新北市水利局14日（週五）晚上6點於新莊中港廣場，加碼舉辦闖關遊戲，民眾來現場報名，通過「戀愛骰子」與「情告天下」2個遊戲關卡，就可以獲得限量「棒棒糖造型毛巾」，快揪親朋好友一起玩遊戲、拿獎品，共賞新莊最繽紛美麗的光雕河廊。

水利局長宋德仁表示，水利局為迎接白色情人節到來，規劃2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」，開幕至今已吸引42萬人次觀賞，炫麗的光雕秀帶領遊客們沉浸在夢幻情境裡，白色情人節當天晚上6點，還有闖關活動，人人皆可參加，不論是單身朋友或情侶家人，歡迎大家一起來挑戰，透過遊戲互動讓彼此的心更貼近。

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宋德仁說，光雕展規畫4大主題展區，最受矚目的必拍打卡亮點為自信橋上的5米高「光之女神」，再搭配各式各樣夢幻華麗燈飾，綿延1公里的絕美光影河廊，有氣勢恢弘的女神殿堂、蝴蝶燈飾心型拱門、五彩繽紛的愛心燈籠等等，還有可愛的雲朵鞦韆可以坐著搖晃，充滿浪漫氛圍。

在地居民黃小姐說，中港大排曾經是大型臭水溝，如今整治成為親水步道，每年3月的白色情人節的光雕展令人期待。

水利局表示，白色情人節快閃活動將於14日晚上6點開始，限量200份「棒棒糖造型毛巾」專屬紀念品，只要完成闖關活動後即可獲得，送完為止，情侶用甜甜蜜蜜的棒棒糖造型毛巾表達心中情意，在中港河廊與燈飾合影，是白色情人節最美的回憶。

新莊中港大排光雕展愈夜愈美麗。（記者翁聿煌攝）

新莊中港大排光雕展，適合情人與家人一起共度美好夜晚。（記者翁聿煌攝）

民眾挑戰新北市中港光雕快閃活動，過關送專屬限量紀念品。（記者翁聿煌攝）

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