基隆港東岸郵輪廣場施工 3/14-25晚間清晨封閉喜豬橋南向車道

基隆市喜豬橋14日晚間封閉南下車道。（記者盧賢秀攝）

2025/03/11 11:08

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆港東岸郵輪廣場串接市民廣場工程，將於3月14日至25日進行鋼構吊裝工程，晚上10點至清晨6點封閉「喜豬橋」南向（往台北市方向）車道，但調整北上車道給往中正高架方向的車輛行駛，往中正區方向前車輛右轉仁一路行駛，駕駛注意行駛。

市府市發展處指出，基隆港區海洋廣場兩側廣場景觀工程，除已完成東西岸廣場景觀工程連接，「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」預計在中正路上方打造一座跨越中正路的景觀天橋平台，串連東岸郵輪廣場及市民廣場，未來民眾可從海洋廣場一路行走到至東岸市民廣場與市區。

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本案工程正積極趕工，從14日至25日進行天橋平台主體鋼構吊裝工項。施工期間將封閉喜豬橋南向（往中正高架橋及火車站方向）車道，調北上車道給往中正高架橋銜接高速公路車輛行駛，市區往中正區方向車輛必須右轉仁一路，現場設有義交進行交管及引導，完成後即重新調整為4線車道。

請行經施工管制區域之車輛減速慢行，並遵照義交指揮及交維設施導引行車，以確保交通安全。

喜豬橋南向封閉，車道重新調整、改道路線圖。（基隆市政府提供）

基隆市喜豬橋14日晚間封閉南下車道。（記者盧賢秀攝）

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