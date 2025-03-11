大雪山霧社櫻盛放 雪白浪漫美景超吸睛

大雪山國家森林遊樂區霧社櫻盛開。（林業署提供）

2025/03/11 10:55

〔記者歐素美／台中報導〕大雪山國家森林遊樂區霧社櫻盛開，雪白的花朵，十分浪漫，3月賞櫻正是時候。林業及自然保育署台中分署呼籲民眾把握時間，到大雪山感受純白花海的視覺饗宴。

林業保育署台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區目前園區35K收費站周邊的霧社櫻已開8成，樹梢披上一層如雪的花朵，吸引眾多遊客駐足拍照；沿著大雪山林道41K至43K，沿途也可欣賞到一株株綻放的霧社櫻，點綴山徑兩側；最受人矚目43K遊客中心前的霧社櫻則已開花7成，當陽光灑落，雪白花瓣在湛藍天空的襯托下，顯得格外夢幻，這裡更是攝影愛好者不容錯過的取景勝地。

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林業保育署台中分署指出，霧社櫻為台灣特有種櫻花，在其他櫻花紛紛謝幕後優雅登場，彷彿為山林披上一襲白紗。這些小巧玲瓏、宛如鈴鐺的花朵，搖曳在微風之中，為大雪山林間添上一抹靜謐而浪漫的氣息。

大雪山正值春意盎然的季節，林業保育署台中分署表示，欣賞美麗的花朵時，也是賞鳥的好時機，漫步林間時不妨靜下心來聆聽鳥兒婉轉的鳴聲、尋找那美麗的倩影，讓鳥兒與您一同漫步山林間，並提醒遊客，最近大雪山平均氣溫約為9至18度，上山請準備足夠的禦寒衣物，並注意行車安全。

3月是大雪山國家森林遊樂區的霧社櫻花季。（林業署提供）

大雪山國家森林遊樂區霧社櫻盛開，3月賞櫻正是時候。 （林業署提供）

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