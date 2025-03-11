嘉縣田徑場游泳池委外經營裝修暫停開放 4月完工試營運

嘉義縣立田徑場部分室內空間昨起暫停開放。（嘉義縣政府提供）

2025/03/11 10:38

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣立田徑場已有30年歷史，縣府於2022年投入1億681萬元整修，完工後規劃委外經營，營運廠商新動像公司簽約7年，昨起進行裝修，約1個月完工，裝修期間田徑場部分室內空間及游泳池暫停開放，預計4月完工，準備完成後展開試營運。

嘉義縣立田徑場於1996年興建啟用，為活化場館營運，縣府於2022年承辦全民運動會時爭取到經費進行整建，當年9月中旬完工，整體設施煥然一新，科技運動館內有包括智慧律動設備、智慧律動設備、科技體適能測驗評估工具設備、智能地墊及智慧划船機等器材，可提供愛好運動的民眾使用。

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縣府表示，與營運廠商完成簽約等程序後，目前由廠商展開各室內空間裝潢，購置新器材，也將縣立游泳池環境進行整理，做好試營運前準備，未來將由廠商開設各類運動、體健課程讓民眾參與。

昨起暫停開放空間包括縣立游泳池、田徑場1樓拳擊教室、跆拳道教室、武術教室、科技運動館、羽球場及桌球室，田徑場2樓角力教室及舞蹈教室；裝修工程完工後，田徑場跑道仍可讓民眾免費使用，收費空間為拳擊教室、跆拳道教室、武術教室、科技運動館、羽球場、桌球室、角力教室、舞蹈教室及縣立游泳池，收費標準將由委外營運廠商擬定，送縣府核定後，另行公告。

嘉義縣立田徑場。（記者林宜樟攝）

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