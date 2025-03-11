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    好天氣再兩天！週四鋒面接近有雷雨 下週恐有寒流

    今明兩天，各地晴朗穩定，最高溫在30度以上，週四鋒面接近、大氣不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨的機率。（資料照）

    今明兩天，各地晴朗穩定，最高溫在30度以上，週四鋒面接近、大氣不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨的機率。（資料照）

    2025/03/11 09:42

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（11日）晨雲林以北有局部濃霧，各地區平地的最低氣溫約在13至16度之間，今、明（12日），各地仍為晴朗穩定，最高氣溫在30度以上，週四（13日）鋒面接近、大氣不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨的機率。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明西半部容易起霧，白天各地晴朗穩定、春暖如夏，最高氣溫在30度以上；各地區氣溫為：北部14至30度、中部13至30度、南部15至32度、東部16至31度。

    週四、五（14日）鋒面接近、大氣不穩定，有局部地區有短暫陣雨或雷雨的機率，尤其週四要注意小範圍雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生。

    最新模式模擬顯示，週六（15日）至下週（16日）鋒面通過，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率；下週一至週四（17至20日）各地晴朗穩定。模式模擬顯示，週六晚起比前波強的冷空氣南下、氣溫驟降。下週一起輻射冷卻加成，清晨及夜間有觸及寒流標準的機率，目前模式還在調整，需再觀察。

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