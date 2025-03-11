03/11 各報重點新聞一覽

為強化反制中共對國軍的滲透破壞活動，國防部昨日表示，將提出「陸海空軍刑法第廿四條條文修正草案」，凡現役軍人對敵人為效忠之表示，足以生軍事上之不利益者，判處一年以上七年以下有期徒刑。（路透檔案照）

2025/03/11 07:04

自由時報

國防部提案修法 軍人對敵表效忠 最重關7年

中共對我國滲透無孔不入，國安局今年初發布的報告指出，去年起訴的共諜案達六十四人，其中廿八人是現役軍人。為強化反制中共對國軍的滲透破壞活動，國防部昨日表示，將提出「陸海空軍刑法第廿四條條文修正草案」，凡現役軍人對敵人為效忠之表示，足以生軍事上之不利益者，判處一年以上七年以下有期徒刑。

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大罷免一階過關 藍綠34：0 苗栗陳超明、邱鎮軍也進二階

大罷免熱度持續加溫，迄今已有卅三位國民黨立委、一位無黨籍泛藍立委罷免案進入二階連署；反觀，由國民黨青年軍等藍營系統發動對十六位民進黨立委罷免案，皆未過第一階段門檻。最新通過一階被提議罷免者為泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍；未達提議門檻的民進黨立委則為黃捷、許智傑、王美惠、吳琪銘。

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查私菸洩密案爆案外案 員警、海巡疑收賄 彰檢約談13人

彰化地檢署去年偵辦海巡署查緝私菸的洩密案，衍生「案外案」，檢方懷疑海巡人員和員警接受私菸業者賄賂，昨指揮廉政署、調查局出動一五五人次、搜索卅八處所，帶回廿九人，其中十三人分為員警及海巡署人員，另十六人為私菸業者，全案擴大偵辦中。

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聯合報

南華早報：川習最快下月會面

香港南華早報十日獨家報導，多位外交消息人士透露，美國總統川普最早可能四月訪問中國大陸。若此事成真，習近平將會在五月訪問莫斯科會見俄羅斯總統普亭前，先與川普會面，美中俄關係備受國際社會關注。

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傳美要烏割地、澤倫斯基下台

美國總統川普九日預告，美國和烏克蘭十一日在沙烏地阿拉伯會談「將取得重大成果」。美媒報導，川普想促使烏克蘭簽署礦產協議，還要確認烏克蘭總統澤倫斯基願意舉行大選卸下總統職務，並放棄領土向俄羅斯讓步。

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中國時報

川普鬆口 美經濟年內恐衰退

美國總統川普9日接受福斯新聞（Fox News）專訪，拒絕以明確態度排除美國經濟在年內陷入衰退的可能性。川普表示，經濟政策可能帶來短期動盪，但他強調這是邁向長期繁榮的必要過渡期。美國商務部長盧特尼克則認為不存在經濟衰退的可能，但是美國學者指出，川普的經濟政策若依然多變且出乎預料，美國經濟成長（GDP）年增率將由去年的2.48%，萎縮至今年的1%。

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產量少8成 香蕉每斤漲破百元

香蕉在北部市場價格1台斤賣逾百元，貴到令民眾縮手，連國民黨立委王鴻薇都喊買不下去！引來民進黨高雄立委邱議瑩對嗆，北部立委說香蕉賣太貴，對農民是大打擊。追究原因是去年颱風重創南部香蕉產地，物稀為貴，倖免於風災的香蕉產量太少，農民也沒有賺到錢。農糧署預估，至5、6月香蕉價格才能恢復平穩。

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大罷免熱度持續加溫，最新通過一階被提議罷免者為泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍。（資料照）

彰化地檢署偵辦海巡署查緝私菸的洩密案，衍生「案外案」，檢方懷疑海巡人員和員警接受私菸業者賄賂，帶回13名員警及海巡署人員。（資料照）

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