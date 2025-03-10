推動角板山觀光升級 介壽國中將供158停車位、增設YouBike站

復興區角板山園區是桃園市熱門景點之一，近3年平均年吸引遊客120餘萬人次。（記者李容萍攝）

2025/03/10 23:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市知名景點─復興區角板山公園又名「復興公園」，佔地很廣，海拔約636公尺，四周群峰羅列，空氣清新，配合泰雅族的人文特色，近3年平均年吸引遊客逾120萬人次，市府風景區管理處、交通局及警察局等跨局處攜手推動角板山觀光升級，針對角板山商圈為人詬病的停車問題，去年補助復興區公所1407萬元，利用介壽國中舊址操場整建露天平面停車場，預計4月底完工、5月啟用。

復興區長蘇佐璽表示，「角板山園區」匯集復興區觀光及文化與人文展現，長期以來都是原鄉整體發展標地，過往因苦無良好的停車場地，限制地方發展。經歷任區長與市府溝通、獻策，讓公所終於可以進場將舊有介壽國中操場整建為露天平面停車場，預計4月底完成工程並同時制定勞務採購案，將在5月初完成代管營運模式，後續更將周邊環境作有效串連，對整體的原住民文化場域發揮帶頭示範。

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交通局長張新福表示，介壽國中停車場可提供158席小型停車位，屆時綜合角板山其餘公有停車場，將能提供360個汽車停車格以及10個大客車停車格供民眾使用；而隨著介壽國中停車場啟用，交通局近日將至角板山現勘並排除萬難於角板山公園及介壽國中周遭兩處增設YouBike站，預計今年7月完工，未來也會努力持續增設復興區內的YouBike站，提供遊客更便捷的移動方式，打造移動友善的觀光地區。

風管處長廖育儀表示，角板山周遭有許多觀光資源及景點，除了有角板山形象商圈及枕頭山魅力商圈2個商圈及28家合法民宿，還擁有「北橫故事—角板山觀光場域再造計畫」及樟腦收納場事務所等特色建設。風管處去年透過建設友善觀光遊憩動線、改善雜亂景觀和梅樹生長環境、解決長期公有地占用問題、營造生態友善棲地及夜間藝術環境等方式，為民眾打造優良觀光場地。

廖說，未來將持續提升民眾遊憩服務體驗，在園區改造的同時兼顧遊客服務性設施、園區生態環境，進行水保設施改善及生態救援。另外，也將規劃和原住民族行政局合作，持續建設賽考列克文化館，以完整展現角板山園區的原住民文化場所並延續角板山美學風格。

復興區角板山園區是桃園市熱門景點之一，近3年平均年吸引遊客120餘萬人次。（記者李容萍攝）

桃市府跨局處推動角板山觀光升級，介壽國中停車場4月底完工、5月啟用。（記者李容萍攝）

桃市府跨局處推動角板山觀光升級，介壽國中停車場4月底完工、5月啟用。（記者李容萍攝）

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