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    臨時市場3/25試營運 忠貞市場開拆將封路10天

    配合忠貞市場拆除棚架和執行道路拓寬作業，市場周邊的龍平路、中山路等路段，17至26日封路。（記者李容萍攝）

    配合忠貞市場拆除棚架和執行道路拓寬作業，市場周邊的龍平路、中山路等路段，17至26日封路。（記者李容萍攝）

    2025/03/10 23:22

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢、平鎮交界的忠貞市場有許多滇緬異國美食，因採買民眾多，攤商自行搭建頂棚或將棚架外移至馬路上，加上占地、占路擺攤問題嚴重，造成市容環境與交通亂象，市府經濟發展局整頓忠貞市場，租用市六用地闢為臨時簡易市場，11日下午在平鎮第一市民活動中心辦理攤位分配抽籤，並於25日開始試營運。

    配合忠貞市場前龍平路拓寬及周邊違建拆工程，龍平路（貿三路至貿五路間）及中山路臨接平鎮區市六用地，17至26日辦理道路封閉並設置護欄。另外，前龍街、後龍街、貿三路、貿五路、貿東路、中山路等周邊道路，執行期間將加強違規車輛拖吊、違規攤架拆除，以奏妨礙交通的物品均視同廢棄物清除。

    經發局市場科長廖振宏表示，忠貞市場攤販早年搭建鐵皮頂棚、攤架或違規占用馬路做生意，影響市容、救災及垃圾車進出，市府已經公告決定拆除龍平、中山路頂棚，並將龍平路拓寬，另斥資逾1000萬元向軍方及國有財產署租用鄰近的市六用地設忠貞臨時市場，考量同意移置攤販多，經發局同意增至60攤，其每攤使用費從5000至6250元不等，原則上至少5年。

    廖說，11日的攤位分配會議開始進行後，申請人若經現場唱名3次不在場者，視同無意願參與攤位分配，且進駐攤販若有非本人、配偶或直系親屬經營，或有轉讓、轉租等違反零售市場管理條例與合約規定者，將予以撤銷進駐資格，收回攤位。

    配合忠貞市場拆除棚架和執行道路拓寬作業，市場周邊的龍平路、中山路等路段，17至26日封路。（記者李容萍攝）

    配合忠貞市場拆除棚架和執行道路拓寬作業，市場周邊的龍平路、中山路等路段，17至26日封路。（記者李容萍攝）

    配合忠貞市場拆除棚架和執行道路拓寬作業，市場周邊的龍平路、中山路等路段，17至26日封路。（記者李容萍攝）

    配合忠貞市場拆除棚架和執行道路拓寬作業，市場周邊的龍平路、中山路等路段，17至26日封路。（記者李容萍攝）

    平鎮區「市六用地簡易臨時市場」正進行攤位最後搭建，預計25日試營運。（記者李容萍攝）

    平鎮區「市六用地簡易臨時市場」正進行攤位最後搭建，預計25日試營運。（記者李容萍攝）

    平鎮區「市六用地簡易臨時市場」正進行攤位最後搭建，預計25日試營運。（記者李容萍攝）

    平鎮區「市六用地簡易臨時市場」正進行攤位最後搭建，預計25日試營運。（記者李容萍攝）

    平鎮區「市六用地簡易臨時市場」正進行攤位最後搭建，預計25日試營運。（記者李容萍攝）

    平鎮區「市六用地簡易臨時市場」正進行攤位最後搭建，預計25日試營運。（記者李容萍攝）

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