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    街廓閒置老建築 新化自來水舊廳舍爭設親子悠遊館

    自來水新化舊廳舍目前閒置中，地方爭取改造為親子悠遊館。（記者吳俊鋒攝）

    自來水新化舊廳舍目前閒置中，地方爭取改造為親子悠遊館。（記者吳俊鋒攝）

    2025/03/10 23:08

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府都發局在新化區公所周邊進行的「人文廊道」工程，目前已經完成，但串連起來的街廓，自來水公司的舊廳舍卻閒置其中，尤其位在明顯的「三角窗」，地方認為整體景觀特色因此扣分，積極爭取設立親子悠遊館，讓老建築也能被「物盡其用」，會勘後決議先進行耐震評估，確認結構安全。

    都發局以國土管理署補助的3000萬元經費執行人文廊道計畫，相鄰的圖書館、公會堂與停車場之間，閒置的自來水舊廳舍，被地方質疑影響視覺空間的連貫性，甚至挨批「礙眼」，引發議論。

    該自來水舊廳舍建造迄今已逾41年，之前是新化服務所，因為整併，人員移往他處辦公而閒置，曾公開招租，但卻流標。

    針對老舊廳舍的修復、活化，民進黨議員余柷青聯手立委林俊憲服務處積極爭取，並結合市府、公所，邀請自來水第六區管理處進行會勘。

    余柷青指出，當地缺乏親子悠遊的相關設施，該位置又緊鄰學校、圖書館，有適合大小朋友一起活動的空間需求，建議市府優先評估活化、承租的可行性。

    市府社會局初步認為該處的土地與建物，符合設置要求，可先行規劃評估相關營運與裝修的經費，並再辦理現場勘查。

    新化區長李義隆說，公所周邊人文廊道完工後，街廓成功變身，一旁的歷史建築「原新化郡公會堂」已改成青少年圖書館，緊鄰的自來水舊廳舍，若能設為親子悠遊空間，整體場域將更適合各年齡層使用。

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