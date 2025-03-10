竹市晴空匯火警釀2死 逾百戶批建商承諾跳票有家歸不得

新竹市晴空匯去年5月26日火警釀2死，但受災的D棟104戶批建商今年3月住戶可搬回承諾跳票，至今仍有家歸不得。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/03/10 22:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市慈雲路晴空匯D棟住戶去年5月26日因發生火警釀2勇消殉職，當時351名住戶被迫疏散，原本建商豐邑機構與住戶協調時承諾今年3月讓住戶搬回家，但晴空匯D棟104戶住戶今天向媒體投訴指稱，豐邑機構的承諾已跳票，至今連消防及電都未拉好，家人都哭訴有家歸不得，更批建商的承諾是說說而已。對此，豐邑機構尚無回應。

晴空匯火災受損住戶今天透過媒體群組投訴指出，去年9月，在火警發生3個多月後，建商原本對住戶承諾針對修復工程進行所需的費用1億元要代墊，並稱今年3月就會讓受災住戶返家，但如今已3月10日，等到的回應卻是遙遙無期。

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受災住戶痛批豐邑機構是奇怪的建商，對媒體說一套，實際上又是另一套，講3月能修好，不要耽誤住戶回家，但如今住戶卻等不到何時能回家的時間表，住戶一直與建商溝通，但建商遲未有回應，但現在連消防及機電都未修復，住戶返家之路實在太遙遠。住戶原以為3月就能搬回家，孩子也不斷詢問何時可搬回去，但一次又一次的失望與心冷，除無力也無助，只能向媒體求助投訴。

受災住戶也提到所有D棟104戶現仍無家可歸，甚至建商也沒有任何補貼。所有受災戶的訴求很簡單卑微，就是希望儘快修繕，但據了解，上週才剛開始做結構補強前的表層剔除作業，且針對代墊款項有一份協議書雙方也在協商中，但過程非常不順利，甚至建商有1個多月無法聯繫上。

住戶表示，目前也嘗試請新竹市府協助與建商溝通，不要讓重建修復進度仍是零，更讓住戶返家沒有歸期。

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