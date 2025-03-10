苦等12年！台中太平國民運動中心 年底將啟用

太平人終於等到了！太平國兒運中心歷3任市長費時12年，年底將啟用。（圖：市府提供）

2025/03/10 23:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市太平區地方民眾引頸期盼12年的「太平國民暨兒童運動中心」，終於在今年1月順利完工，台中市建設局指出，目前進入驗收作業，後續將由運動局辦理設備安裝及內部裝修工程，預計12月試營運並正式對外開放；該中心設有台中市最大的體適能空間，並提供市民兼具運動與休閒的優質場館。

建設局長陳大田表示，「太平國民暨兒童運動中心」自規劃以來，經歷3任市長的努力，克服原物料上漲、用地問題等挑戰，最終總經費增至6.1億元，並於2022年10月動工，去年7月完成上梁典禮，今年1請工程順利圓滿竣工，準備進入裝修階段。

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陳大田指出，太平國兒運設有台中市最大的體適能空間，設施涵蓋溫水游泳池、水療中心、兒童運動遊戲室、綜合球場（籃球、排球、羽球）、多功能運動教室及瑜珈教室等，滿足全年齡層的運動需求。

此外，該中心以取得綠建築黃金級標章與智慧建築合格級為目標，結合節能、安全、健康與智慧創新設計，打造永續發展的運動場館。

建設局表示，太平國民暨兒童運動中心的落成，不僅滿足當地居民對大型運動場館的長期需求，也提升台中市的運動環境與國際能見度，未來正式營運後，可望提供太平區市民更多元的運動與休閒選擇。

太平國兒運設有全市最大體適能空間。（圖：市府提供）

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