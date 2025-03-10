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    震後拚觀光 台南梅嶺賞螢季結合龜丹溫泉

    楠西龜丹除了溫泉之外，還有漂亮的花旗木景點，市府將結合梅嶺賞螢季一起行銷。（記者吳俊鋒攝）

    楠西龜丹除了溫泉之外，還有漂亮的花旗木景點，市府將結合梅嶺賞螢季一起行銷。（記者吳俊鋒攝）

    2025/03/10 22:18

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南楠西的震後復建工作持續中，由於轄內重要景點的觀光也受到影響，地方全力推廣，市府決定今年首度將梅嶺的賞螢季與龜丹的溫泉、花旗木等跨界結合，若一切順利，最快本月底登場，再串連民宿、露營、餐廳等業者，以2天1夜的行程，希望帶來更多遊客與商機。

    楠西商圈發展協會與梅嶺休閒農業區今天拜訪市府，今年的賞螢季，將是當地在震後的首場大型觀光活動，公私協力一起推展。

    梅嶺休閒農業區常務監事陳居峰說，除了螢火蟲之外，當地中海拔的大湖桶，下個月油桐也將陸續綻放，再結合龜丹的溫泉、花旗木，民眾可以從早玩到晚，行程更豐富。

    梅嶺休閒農業區理事長黃貴珍提到，比起以往，今年春節期間造訪的遊客少了一半，其實山上的道路、設施並沒有震損，餐廳正常營運，但人潮減半，影響收入。

    黃貴珍推薦，目前山下的蜜棗、楊桃正採收，中海拔二層坪、大湖桶的紫牡丹也在綻放，還有梅子雞、薑黃雞等，歡迎民眾到梅嶺賞美景、呷美食。

    市府觀旅局長林國華則表示，今年將梅嶺與龜丹等當地2大景點進行整合，擴大推廣地方特色，初步定名為「螢光花泉季」，未來會再攜手楠西區公所、西拉雅風管處，逐月推出活動，持續炒熱人氣。

    林國華指出，楠西的觀光逐漸復甦中，在不影響災區復建的前提下，會全力整合業者一起行銷，帶動更多商機，協助地方發展。

    市府觀旅局計畫將梅嶺賞櫻螢季結合龜丹溫泉，一起行銷地方特色。（記者吳俊鋒攝）

    市府觀旅局計畫將梅嶺賞櫻螢季結合龜丹溫泉，一起行銷地方特色。（記者吳俊鋒攝）

    目前梅嶺山下除了蜜棗之外，美味的楊桃也正採收中。（記者吳俊鋒攝）

    目前梅嶺山下除了蜜棗之外，美味的楊桃也正採收中。（記者吳俊鋒攝）

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