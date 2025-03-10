狂吞罰單！桃市油管路速限30公里 網炸鍋：自行車隨便騎都超速

桃園市蘆竹區油管路一段速限僅30公里，警方近期在該處測速照相抓違規，引發網友炸鍋，抨擊是「違規陷阱」、「一旁舊桃林鐵路鐵馬道的自行車隨便都超過30公里」。（記者余瑞仁攝）

2025/03/10 21:53

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市蘆竹區油管路是眾多當地人出入捷徑，路幅有二線道、還算寬敞，整條油管路速限多為40公里，唯獨接近六福路口的內瓦橋前後因為是上下坡路段，速限縮減為30公里，近期警方在該路段設置移動式超速照相裝置，不少通勤族因超速被開單舉發，紛紛在網路社團發出哀號，也提醒民眾注意這處「違規陷阱」；對此，警方表示，有注意到民怨問題，已先行撤除測速照相設備。

有當地居民在臉書地方社團曬出自身經驗，直呼行經該路段「被連開2張罰單，時速都僅41公里，也太倒楣了」；不少網友則質疑「速限30公里是怎麼訂的」？「旁邊舊桃林鐵路自行車時速隨便也超過30公里」、「油門催一下就超速了」，紛紛抨擊速限不合理，更抨擊警方在此堪稱違規陷阱路段以測速照相抓違規，根本是為了開單而開單，「視百姓為提款機」。

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桃園市警局蘆竹分局對此表示，油管路該路段因內瓦橋段地勢較高，該處的上下坡路段難以看清對向來車，若車速過快容易應變不及而發生事故，過去就因事故頻繁，蘆竹區公所於2021年8月間與相關單位會勘後，決議將速限降至時速30公里。

警方說，該路段去年全年發生死亡車禍1件、有人員受傷事故64件，事故率不低；今年以來，警方於該路段舉發超速違規共48件，目前已撤除該測速照相設備，會再與相關單位檢討該路段的合理速限。

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