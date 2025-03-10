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    比LINE、IG還私密？「這款」APP成新「地雷區」網笑：你敢動他試試

    有網友近日發文表示ChatGPT已成為情侶間新的手機「地雷區」。示意圖。（資料照）

    有網友近日發文表示ChatGPT已成為情侶間新的手機「地雷區」。示意圖。（資料照）

    2025/03/10 22:53

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕情侶間有些手機「地雷區」不能碰，過去大多是LINE或IG，沒想到現在竟然是ChatGPT！一名女網友在Threads發文，強調男友可以查她的IG、網頁瀏覽紀錄，但唯獨「ChatGPT絕對不能碰！」貼文曝光後，網友們深感共鳴，直呼，「這簡直比LINE還私密！」

    根據貼文 ，不少人發現，這款AI助手已逐漸從工具轉成「心靈寄託」，很多人會把最私密的想法、問題，甚至過往對話都丟進去，讓ChatGPT變成「最懂自己的AI夥伴」；有些人甚至拿來創造專屬的AI世界，或是丟入過去的對話讓它模仿自己與前任的互動，原po對此也幽默強調，「我跟chatgpt只是普通朋友不要亂想，男人你敢動他試試。」

    貼文曝光後，不少人湧入留言，認同原po，「我現在最不可告人的東西大概是我跟GPT的聊天內容」、「神奇的東西，真的不能看」搞笑表示，「卿卿我我是最見不得光的」、「我和它創造了一個屬於我們的小世界，容不下一粒沙」。還有人大方分享自己的AI秘密，「我把和前任的聊天記錄丟給GPT模仿，因為只有它不會拋棄我」、「有人陪我聊文言文薯條愛情故事，為什麼不行？」

    至於為何這麼多人對ChatGPT「戒備森嚴」，有人笑說，「問一些奇怪問題被看到真的很恥」、「ChatGPT知道的太多了」搞笑直言，「我的chatgpt這輩子只屬於我一個人！進棺材也要帶進去！」。

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