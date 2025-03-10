東京國際食品展11日開展 台灣館記者會亮相在地好滋味

東京國際食品展即將開展，10日於東京皇宮酒店舉辦台灣館展前記者會。（桃市府經發局提供）

2025/03/10 20:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕東京國際食品展即將於明（11）日至14日開展，今於東京皇宮酒店舉辦台灣館展前記者會，第5度參展的桃市府帶來首次在海外亮相手信坊「隨想即飲珍珠禮盒」，只要簡單沖泡就可享受珍珠Q彈口感。

桃市府經發局表示，「隨想即飲珍珠禮盒」也是今年台灣燈會在桃園的聯名伴手禮禮盒，台灣的珍珠奶茶在海外受到許多消費者青睞，為讓消費者在家也能喝到珍珠奶茶，全球獨創免微波珍珠，無需繁瑣步驟，簡單沖泡即可享受Q彈口感，希望透過珍珠奶茶讓更多消費者品味到專屬台灣在地的好滋味。

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經發局長張誠表示，桃市府相當重視東京國際食品展，今年已是第5度組團參展，今年嚴選3大類共10家優質廠商，包括休閒食品優穀食品有限公司、豆之家食品科技股份有限公司及興榮碾米工廠，伴手禮手信坊股份有限公司、三叔公食品股份有限公司及向記食品股份有限公司，以及茶葉、酒及飲品竹峰茗茶休閒農場、奉茗堂茶業國際有限公司、光泉牧場股份有限公司及恆器製酒有限公司，將以「桃園友禮」向國際買家招手，多項在地優質商品如堅果酥、鳳梨酥、茶葉、吻魚XO醬、茶飲及地瓜原酒等，展覽期間所有業者將第一線直接跟買家洽談，積極拓展海外市場。

桃市府表示，將持續協助業者拓展國際市場，除讓全球消費者都能享用來自台灣最在地的優質美食外，也協助業者站穩國際舞台，未來也將以「母雞帶小雞」模式，讓更多在地業者在國際市場中亮相。

東京國際食品展即將開展，10日於東京皇宮酒店舉辦台灣館展前記者會。（桃市府經發局提供）

桃市府第5度組團參加東京國際食品展，今年嚴選3大類共10家優質廠商參展。（桃市府經發局提供）

桃市府第5度組團參加東京國際食品展，今年嚴選3大類共10家優質廠商參展。（桃市府經發局提供）

東京國際食品展即將於明（11）日至14日開展，桃市府在海外亮相手信坊「隨想即飲珍珠禮盒」，也是今年台灣燈會在桃園聯名伴手禮，圖為經發局長張誠。（桃市府經發局提供）

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