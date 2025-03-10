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    半屏山賞鷹季來了！ 3/15起假日上午提供猛禽解說

    今年半屏山賞鷹季來了，從3月15日至4月27日。（國家自然公園管理處提供）

    今年半屏山賞鷹季來了，從3月15日至4月27日。（國家自然公園管理處提供）

    2025/03/10 20:07

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕半屏山賞鷹季來了! 國家自然公園管理處（自管處）將於3月15日至4月27日，每週六、日上午提供猛禽定點解說，不需報名，歡迎民眾參加。

    半屏山位於過境猛禽遷徙路線，高雄鳥會歷年來共記錄到22種猛禽，每年3月下旬以灰面鵟鷹為主，平均數量約3千多隻，4月下旬以赤腹鷹為主，平均數量達2.5萬多隻。

    自管處指出，時序進入3月，遷徙性猛禽即將從東南亞的度冬地啟程北返，遷徙路徑會經過台灣上空，半屏山中央瞭望台交通便利、視野良好，是絕佳的賞鷹地點。

    今年預估猛禽過境期間，將落在3月15日起至4月27日，將與高雄市野鳥學會合作，於3月15日起至4月27日，每週六、日上午舉辦半屏山過境猛禽解說活動，由高雄鳥會講師於半屏山中央暸望台進行定點猛禽解說，上午8點、9點半各有1場次，每場約1小時，不需報名，歡迎民眾自行前往半屏山中央瞭望台聆聽。

    自管處強調，半屏山步道系統完善，坡度平緩，年長者及幼童皆適合行走，目前因翠華路一側正在進行道路拓寬工程，民眾可由半屏山後巷登山口（半屏湖一側）上山。祥洽自管處（07）5313001轉分機514。

    自管處與高雄鳥會將在半屏山中央瞭望台，提供猛禽定點解說。（國家自然公園管理處提供）

    自管處與高雄鳥會將在半屏山中央瞭望台，提供猛禽定點解說。（國家自然公園管理處提供）

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