為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北捷板南線列車有異音！上班族急轉乘 送機廠查原因

    台北捷運板南線一輛列車上午推進設備異常，列車因安全設計自動停車，車廂供電設備啟動保護改為緊急照明。（民眾提供）

    台北捷運板南線一輛列車上午推進設備異常，列車因安全設計自動停車，車廂供電設備啟動保護改為緊急照明。（民眾提供）

    2025/03/10 19:56

    〔記者林承鴻／台北報導〕有民眾表示，今（10）日上午搭乘台北捷運板南線（藍線）快到忠孝復興站時，列車地板發出異音，隨後車廂內部部分照明熄滅，到站後乘客被請下車，換搭下一班車。台北捷運公司表示，該列車推進設備異常，異常原因將送回機廠詳查。

    民眾於社群平台發文表示，今天早上搭乘藍線列車快進忠孝復興站時，第一節車廂地板發出異音，隨後車內一半的照明熄滅，沒多久後廣播列車異常，大家才紛紛下車。其他人則表示，因為感覺人潮需要一段時間才能消化，乾脆出站騎YouBike。

    台北捷運公司說明，10日上午8點37分，板南線忠孝復興站一部列車推進設備異常，列車因自趨安全設計自動停車，車廂供電設備啟動保護改為緊急照明。基於維護旅客安全及確保服務品質，行控中心依照SOP請車上旅客換乘後續進站列車，處理時間約3分半鐘。至於該部列車推進設備異常原因，將送回機廠詳查。

    北捷表示，處理期間，行控中心同時採彈性調度列車及調整班距因應尖峰人潮，並加強列車、車站廣播及派員引導。北捷說，旅客若有票證問題可洽車站詢問處或官網查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播