北捷板南線列車有異音！上班族急轉乘 送機廠查原因

台北捷運板南線一輛列車上午推進設備異常，列車因安全設計自動停車，車廂供電設備啟動保護改為緊急照明。（民眾提供）

2025/03/10 19:56

〔記者林承鴻／台北報導〕有民眾表示，今（10）日上午搭乘台北捷運板南線（藍線）快到忠孝復興站時，列車地板發出異音，隨後車廂內部部分照明熄滅，到站後乘客被請下車，換搭下一班車。台北捷運公司表示，該列車推進設備異常，異常原因將送回機廠詳查。

民眾於社群平台發文表示，今天早上搭乘藍線列車快進忠孝復興站時，第一節車廂地板發出異音，隨後車內一半的照明熄滅，沒多久後廣播列車異常，大家才紛紛下車。其他人則表示，因為感覺人潮需要一段時間才能消化，乾脆出站騎YouBike。

請繼續往下閱讀...

台北捷運公司說明，10日上午8點37分，板南線忠孝復興站一部列車推進設備異常，列車因自趨安全設計自動停車，車廂供電設備啟動保護改為緊急照明。基於維護旅客安全及確保服務品質，行控中心依照SOP請車上旅客換乘後續進站列車，處理時間約3分半鐘。至於該部列車推進設備異常原因，將送回機廠詳查。

北捷表示，處理期間，行控中心同時採彈性調度列車及調整班距因應尖峰人潮，並加強列車、車站廣播及派員引導。北捷說，旅客若有票證問題可洽車站詢問處或官網查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法