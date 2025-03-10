高雄民代會勘南門圓環路型改造「臉色」一致 李雅慧PO圖：表情管理很重要

高雄民代會勘南門「臉色」很一致!李雅慧PO圖指出表情管理很重要。（翻攝李雅慧臉書）

2025/03/10 20:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員李雅慧今PO出包括立委與議員共同會勘左營南門圓環路型改造計劃的照片，圖中民代與官員的「臉色」很一致，全都皺著眉頭感覺很燒腦，李雅慧打趣給圖說「表情管理很重要」。

李雅慧表示，今天參加立委李柏毅舉辦的內政委員會考察，其中左營「南門圓環路型改造計劃」是她多次在議會提出且長期關心的議題。

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她提到這項工程與國定古蹟啟文門一帶的綠化工程有關，一開始經費希望能併入「見城計劃」，後遭文化部排除；很感謝李柏毅後續向國土署爭取，下個月可望進入經費審議階段，因此今天國土署長吳欣修特地南下參與考察。

李雅慧指出，希望工程經費能順利通過，南門圓環路型改造不僅讓改善行車安全，兩邊人行步道同時進行鋪面改造，更能提升行人安全，更重要的是未來新台17線全線通車後，連結中華路的交通會更順暢。

李雅慧特別PO出與會民代、官員一起會勘時的照片，照片中每個人似乎都皺著眉，感覺有點傷腦筋，李雅慧則打趣形容表情管理很重要。

網友留言「太餓了嗎」、「難搞」、「好自然」、「竟會讓署長這麼傷腦筋」、「這個案情並不單純」。

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