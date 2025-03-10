謝國樑指基捷追加預算被打回票 交部：應提修正計畫

交通部鐵道局局長楊正君10日說明，基隆捷運計畫若要調整經費及期程，應提修正計畫。（記者蔡昀容攝）

2025/03/10 19:38

〔記者蔡昀容／台北報導〕基隆市長謝國樑指基隆捷運計畫追加至1200億元，卻被中央打回票。交通部今（10日）澄清，是主責單位新北市政府誤解程序，如有經費或期程調整必要，只要循程序提報修正計畫，交通部就會協助辦理，「沒有中央打回票的問題」。

基隆捷運橫跨台北市、新北市、基隆市，以八堵站為端點，往南至南港站，由新北市政府主責興建，核定經費696.89億元，目前正在辦理基本設計及經費審議。

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謝國樑今天表示，基隆捷運提報追加至1200億元，卻被中央打回票，「交通部現在只給690多億元的預算去做工程」。

對此，交通部鐵道局局長楊正君澄清，如果要調整經費及期程，主責單位應提修正計畫，而不是在工程經費審議階段更動；是新北市府誤解程序，並無中央打回票的問題。

楊正君進一步解釋，基隆捷運計畫若要調整經費或期程，有兩種方式，第一個是先按原流程進行，以696.89億元提報交通部轉陳工程會審議經費，接著發包工程，後續再辦理修正計畫，把不足部分補起來；第二個是暫停闖關工程會，先辦理修正計畫，修完之後再報工程會審議經費。

楊正君指出，新北市府去年12月提報基本設計工程經費1261.54億元，額度超過原本核定的696.89億元，工程會無法審議，經過溝通之後，新北市府2月12日已重新提報，以原核定經費陳報，目前由鐵道局審議中，鐵道局會盡快處理。

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