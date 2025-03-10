為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    謝國樑指基捷追加預算被打回票 交部：應提修正計畫

    交通部鐵道局局長楊正君10日說明，基隆捷運計畫若要調整經費及期程，應提修正計畫。（記者蔡昀容攝）

    交通部鐵道局局長楊正君10日說明，基隆捷運計畫若要調整經費及期程，應提修正計畫。（記者蔡昀容攝）

    2025/03/10 19:38

    〔記者蔡昀容／台北報導〕基隆市長謝國樑指基隆捷運計畫追加至1200億元，卻被中央打回票。交通部今（10日）澄清，是主責單位新北市政府誤解程序，如有經費或期程調整必要，只要循程序提報修正計畫，交通部就會協助辦理，「沒有中央打回票的問題」。

    基隆捷運橫跨台北市、新北市、基隆市，以八堵站為端點，往南至南港站，由新北市政府主責興建，核定經費696.89億元，目前正在辦理基本設計及經費審議。

    謝國樑今天表示，基隆捷運提報追加至1200億元，卻被中央打回票，「交通部現在只給690多億元的預算去做工程」。

    對此，交通部鐵道局局長楊正君澄清，如果要調整經費及期程，主責單位應提修正計畫，而不是在工程經費審議階段更動；是新北市府誤解程序，並無中央打回票的問題。

    楊正君進一步解釋，基隆捷運計畫若要調整經費或期程，有兩種方式，第一個是先按原流程進行，以696.89億元提報交通部轉陳工程會審議經費，接著發包工程，後續再辦理修正計畫，把不足部分補起來；第二個是暫停闖關工程會，先辦理修正計畫，修完之後再報工程會審議經費。

    楊正君指出，新北市府去年12月提報基本設計工程經費1261.54億元，額度超過原本核定的696.89億元，工程會無法審議，經過溝通之後，新北市府2月12日已重新提報，以原核定經費陳報，目前由鐵道局審議中，鐵道局會盡快處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播