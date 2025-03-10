挑燈夜戰！羅東呷拜拜3/11上午訂桌 湧現排隊人潮夜宿現場

羅東呷拜拜明天上午受理訂桌，今天傍晚湧現排隊人潮。（羅東鎮公所提供）

2025/03/10 19:26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東帝爺生呷拜拜，將席開500桌蘭陽風味饗宴，預定明天（11日）上午8點才受理訂桌，不料，今天下午12點多就有人排隊搶頭香，挑戰19小時漫長等待，傍晚排隊人潮愈聚愈多，他們不畏入夜後刺骨寒風，展現志在必得決心。

羅東呷拜拜邀天香台灣料理館、年年小館、金門餐廳、津宴日式海鮮屋、羅東晶園會館等五家餐廳辦桌，訂於22日晚間6點在羅東鎮公所周邊搭棚享用，每桌含炒米粉共11道美食，市價6500元，優惠價3000元，明天上午7點半發放排隊號碼牌，8點在羅東展演廳受理訂桌，每人每次最多訂3桌，須當場繳費。

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今天下午12點50分，住在羅東鎮公所附近的男性居民小方，穿著禦寒帽T、帶著飲水與乾糧，率先進駐羅東展演廳前方等候區，之後陸續有人現身排隊，傍晚5點多，羅東鎮長吳秋齡到場發放礦泉水，提醒徹夜排隊的鄉親要注意保暖。

搶頭香的小方說，羅東呷拜拜開辦後，他每年都有訂桌，今年要訂3桌宴請同事，另一名排隊的婦人是幫兒子代排，協助兒子完成訂桌的心願。

大批鄉親進駐羅東展演廳前方徹夜排隊。（圖由東鎮公所提供）

羅東鎮長吳秋齡（右）提醒搶頭香的先生要注意保暖。（羅東鎮公所提供）

羅東呷拜拜每桌含炒米粉共11道美食，市價6500元，優惠價3000元。（羅東鎮公所提供）

今年羅東呷拜拜邀請5家知名餐廳辦桌。（羅東鎮公所提供）

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