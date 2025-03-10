輔導種植抗熱品種蔬果 屏東九如農會超市推克服熱障礙專區

九如鄉農會總幹事龔泰文力推抗熱品種蔬果。（記者羅欣貞攝）

2025/03/10 19:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應極端氣候，屏東縣九如鄉農會與屏北社大合作，選育抗熱品種蔬菜，直接交給在地農民種植，近來甜菜根、大茴香、台灣南瓜上市，後續還有小番茄、蘆筍，吸引消費者目光。

有鑑於每每颱風過後，蔬菜供不應求，九如鄉農會於是積極尋找抗熱品種，讓農民早一點種植、收成穩定，避免入冬後菜價高昂，嘉惠在地鄉親。

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九如鄉農會總幹事龔泰文說明，此次上市的大茴春原來適合攝氏10多度生長，經選育可在九如鄉大約25度種植，9月陸續種下，隔年1月開始收成，不但不像一般大茴香味道過於濃郁，還多了一股消費者比較能接受的甜味；又如南瓜在天氣太熱時，容易感染病毒，經過選育，可提高一倍產量、抗病毒又好吃。

九如鄉農會也強調，現在夏天變得很熱而且很長，需要因應氣候的變化找生存之道，九如鄉農會推廣股長期和屏北社區大學合作，在九如開設無毒農業班，進行品種的選種育種，無需品種權、也不用技轉，直接把種子交給在地農民栽種，收成後由農會超市直接銷售，希望農會能在兩極氣候變化中扮演重要角色，幫農民謀取福利，讓在地農業可以永續生存。

屏北社大九如無毒農業班每週四晚上在九如鄉農會上課，由龔泰文擔任指導老師已經超過20年，學生以農民為主，累計逾200人，目前則有25位學生，耕作面積共約10公頃，每年暑假專心選育克服熱障礙的品種，是屏縣屏北地區小農的堅強後盾。

屏縣九如鄉農會超市推出在地小農專區，克服熱障礙的蔬果尤其吸引消費者目光。（記者羅欣貞攝）

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