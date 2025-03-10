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    巧克力、黑芝麻、醬油！東京食品展倒數 周春米力推屏東好物

    屏東縣長周春米（左）在外貿協會舉辦的東京國際食品展前記者會中推介屏東好物巧克力、黑芝麻醬以及純釀醬油。（屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米（左）在外貿協會舉辦的東京國際食品展前記者會中推介屏東好物巧克力、黑芝麻醬以及純釀醬油。（屏東縣政府提供）

    2025/03/10 19:44

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025東京國際食品展開展在即，屏東縣長周春米今天（10日）在東京皇宮酒店展前記者會中介紹屏東好物，包括百年傳承純天然研製的黑芝麻醬、拿下英國美食大賞金叉獎殊榮的純釀醬油，及首次進軍東京食品展的世界冠軍巧克力，都有濃郁色澤與獨特風味，台灣原料、屏東製造，保證讓人愛不釋手。

    周春米說，她連續3年帶隊參加東京食品展，今年攜手15家農民與食品企業組成屏東隊，再加上有11家在農業部的台灣館，總共有26家屏東業者參與東京食品展，是台灣縣市中的第一名。而屏東除了帶來日本朋友喜愛的鳳梨、芒果外，屏東養殖的龍虎斑也獲准可以進口日本，還登上了西鐵觀光列車。

    此次參展匯聚了屏東縣最具代表性的產品，有芒果、巧克力、滴雞精、醬油、冷凍珍珠、芝麻油、魚鬆、蛋捲、香腸等豐富多元的農漁產品及加工食品，從屏東出發前夕，縣府還特地邀集15家業者拍攝影片介紹，展現高昂的團隊士氣。

    周春米介紹3樣屏東好物，其中屢次獲得世界冠軍的屏東巧克力，是首次在東京食品展亮相；屏東過去有許多檳榔樹，後來轉型在檳榔樹下間種可可，近年生產的巧克力在ICA世界巧克力大賽中多次獲得冠軍，2024亞太區競賽屏東業者就拿下9金10銀。勇奪5金的「曾志元巧克力」今年首度參展，要讓更多人見識橫掃國際金牌的屏東巧克力魅力。

    義香食品加工廠生產的黑芝麻產品，使用台灣種植的特優等黑芝麻以古法產製，是養生的最佳食品，迄今已傳承六代，不僅深受國內消費者喜愛，業者更代表台灣參與各大國際展會，及順應市場潮流研發多元化商品，將麻油、香油、調理芝麻醬等優質產品推廣至國際市場。

    另屏東33鄉鎮中有8個客家鄉，以醬釀產業聞名，「豆油伯」品牌醬油六堆釀興業有限公司是國際競賽的常勝軍，其生產的「茶姬醬油」繼2023年獲得英國美食大賞金叉獎殊榮後，近期又榮獲英國星級美食大獎所授予的最高三星級獎項肯定。

    2025年東京國際食品展3月11日至3月14日於東京國際展示場舉行；屏縣府工策會表示，「台灣屏東館」即將登場，屏東隊所有廠商已經做好準備，要在食品界的重要舞台上呈現最佳成果，期待今年爭取更多國際訂單，再創佳績。

    屏東縣長周春米（左二）今天（10日）出席外貿協會主辦的東京食品展展前記者會介紹屏東好物。（屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米（左二）今天（10日）出席外貿協會主辦的東京食品展展前記者會介紹屏東好物。（屏東縣政府提供）

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