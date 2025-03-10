桃園青年節活動熱血啟動 發表主題曲、設置「發呆大賽」體驗區

桃市青年局長侯佳齡（左3）偕青年創業代表、青年諮詢委員舉辦「2025青春響起、夢想前行」青年節系列啟動式。（記者李容萍攝）

2025/03/10 19:19

〔記者李容萍／桃園報導〕慶祝329青年節，桃園市政府青年事務局今（10）日舉辦「2025青春響起、夢想前行」青年節系列啟動式，局長侯佳齡宣布今年青年月展開，即日起至3月底，週週推出培力課程、職場體驗、職涯課程或設計展相關活動，29日當天舉辦「青春主場秀」，除安排「發呆大賽」等有趣體驗，將發表由桃園青年諮詢委員與「星人秀」冠軍歌手呂儀共同創作青年節主題曲，讓青年聲音被看見。

這項青年月系列活動，由侯佳齡、市議員張肇良與桃園青年創業代表、青年諮詢委員同台啟動，侯佳齡說，系列四大培力主題包括職場創業力、職人手作力、美感設計力及社會參與力，週週邀請各領域專家與青年對話，透過實戰經驗分享，提升青年競爭力。此外安排3場職場體驗活動，帶領青年深入了解不同產業，拓展未來職涯發展的可能性。

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侯佳齡提到，壓軸登場的青年節主題活動「青春響起、夢想前行－青春主場秀」，29日青年節當天在桃園機場捷連A19站旁亞矽IOT展廳熱血開演，邀請知名樂團怕胖團、新生代創作女聲163braces、「桃園星人秀」冠軍歌手呂儀、最佳人氣樂團浸淹場所，以及多所校園熱音社團接力演出，點燃全場熱情，讓青春魅力席捲桃園。

當天現場設置趣味滿點的體驗區，包括「發呆大賽」、活動限定「免費拍貼機體驗」、青春留言板等，讓青年留下最獨特的青春回憶。此外，多輛特色美食餐車進駐，提供豐富多樣的餐點選擇，讓參與活動的青年也能品味桃園在地美食。

水墨畫藝術家、青諮委員鄭晴臻表示，這次參與作詞、唱歌，到時有大合唱，這是凝聚向心力的活動，青年局提供一個很好的平台，讓青年有機會參與公共事務；也是青諮委員的楊梅高中女學生蓋天晴說，能代表高中職社團參與，希望在青年局提出好意見，並透過青諮委員互動，吸取經驗豐富閱歷視野。

青年創業家、青諮委員鍾漢騰說，這次主題曲象徵青年活力及認同度，希望透過平台，提升青年參與社會、公共事務熱情；青年創業代表徐啟航則說，再好的政策、方案沒有落地執行都是白費，青年局支持很多創業團隊，他希望更多青年加入桃園創業氛圍，加入青年局行列完成夢想。

桃市青年局長侯佳齡（中）偕青年創業代表、青年諮詢委員舉辦「2025青春響起、夢想前行」青年節系列啟動式。（記者李容萍攝）

桃市青年局長侯佳齡（第2排左2）偕青年創業代表、青年諮詢委員舉辦「2025青春響起、夢想前行」青年節系列啟動式。（記者李容萍攝）

「星人秀」冠軍歌手呂儀。（桃市青年局提供）

知名樂團怕胖團。（桃市青年局提供）

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