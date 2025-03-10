桃市府創新提案競賽20件展出 逛展集章換咖啡

桃市府10日舉行去年度創新提案競賽頒獎，20件作品脫穎而出分獲創新獎、點子獎，得獎提案即日起至3月21日於市府1樓大廳展出。（記者鄭淑婷攝）

2025/03/10 19:03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府去年度創新提案競賽共徵集130案，有20件脫穎而出分獲創新獎、點子獎，智慧城鄉發展委員會表示，即日起至3月21日於市府1樓大廳展出得獎提案，並推出「逛展集章換咖啡」活動，邀請民眾體驗智慧治理的成果，為桃園未來發展提供更多創新想法。

市長張善政出席創新提案競賽頒獎時表示，此次創新提案活動擴大至公私協力領域，分為「公部門組」及「公私協力組」，希望透過民間資源挹注，集結各路菁英創見，讓創意可以被落實，更能在市政管理上發揮實質效益。

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智發會表示，去年創新提案競賽分為2組，共徵集130件提案，創歷年新高，獲獎的20件提案，其中5件獲「創新獎」、15件獲「點子獎」，創新提案積極運用智慧科技解決市政挑戰，展現公務員為民服務的創意與用心，其中，許多提案運用創新科技提升市政效能，獲得評審高度肯定，例如環保局「AI營建路污辨識系統」透過AI技術減少工地車輛污染，確保行人安全，地方稅務局導入RPA（機器人流程自動化）技術，提升不動產移轉審查效率，雙雙獲得「公部門組」創新獎。

智發會表示，復興區衛生所與企業合作推動「虛擬醫院」，強化偏鄉醫療可及性，建管處提出「營建剩餘土石方流向AI管理系統」，有效解決廢棄土處理問題，警察局則運用AI巡防技術強化車牌偵查，提升城市治理效率，這些創新方案皆獲「公司協力組」創新獎肯定。

桃市府10日舉行去年度創新提案競賽頒獎，20件作品脫穎而出分獲創新獎、點子獎，得獎提案即日起至3月21日於市府1樓大廳展出。（記者鄭淑婷攝）

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