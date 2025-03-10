花東快報告「補強內容中」 交部：評估分段推動可行性

交通部政務次長陳彥伯10日說明，花東快速公路仍在程序辦理中。（記者蔡昀容攝）

2025/03/10 17:58

〔記者蔡昀容／台北報導〕「花東快速公路」2020年重啟可行性評估，公路局今年1月將評估案送交通部審查，但上月被退，引起花東民意反彈。交通部政務次長陳彥伯今（10日）強調，交通部是請公路局補強內容，並評估分段推動的可行性，全案仍在積極進行中。

交通部2019年重啟花東快可行性評估，北起崇德、南抵台東市，總長174公里，寬度21至23.8公尺，採雙向四車道，沿線設置17處交流道，總經費初估3614億元。

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公路局1月份將評估案送交通部審查，但2月被退，原因包括成本和現值不一、需納經濟外溢效果、行車時間重檢討、造價昂貴等，經濟效益益本比小於一，不具社會經濟可行性。

陳彥伯召開記者會說明，2月24日將交通部審查意見送給公路局，請公路局補強內容，並研究分段推動的可行性，整個計畫尚在辦理「不存在退件」，強調計畫並非告吹。

公路局長陳文瑞表示，交通部給予審查意見是正常程序，這次的審查意見，包括補充廣泛性效益、成本面檢討以及可否分段逐步推動的可行性，公路局目前正在做補充說明。

陳文瑞說明，公路局初步建議，「崇德－新城」效益面最大，因為可以往北銜接蘇花安，這一段長約3公里，經費初估90億元；次之是「崇德－吉安」，長約30公里，經費初估900億元。

陳彥伯補充，所有工程和計畫都要考量銜接及整體路網，以「崇德－新城」來說，用路人自蘇花安至崇德之後，得以再往南接地方道路，因此效益較高、才被建議為優先開闢路段；但究竟如何分段推動，等公路局後續補充之後，會有較明朗的方向。

陳彥伯表示，交通部近年針對花東鐵公路建設，包括花東線鐵路及南迴鐵路建設（如雙軌化、電氣化）1047億元，台9線蘇花、花東、南迴路段改善拓寬（如蘇花改）1161億元，以及規劃中的台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）1056億元，總計3264億元，強調「中央高度重視花東交通建設。」

花東快速公路重啟可行性評估，造價初估3614億元。（公路局提供）

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