新北三芝龍巖納骨塔新建爭議不斷 侯友宜：水保不達標絕不核准

新北市長侯友宜表示，水土保持與交通衝擊必須達標，否則不會核准開發案。 （記者羅國嘉攝）

2025/03/10 17:32

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市長侯友宜今日率領市府局處首長參與三芝區公所行動治理座談會議，聆聽里長心聲與建議，會中聚焦龍巖納骨塔新建計畫再掀爭議，里長、議員蔡錦賢、鄭宇恩皆反對增設，認為下游居民會喝到屍水，且憂心環境影響未受充分評估，可能造成水土保持與安全問題；侯友宜表示，水土保持與交通衝擊必須達標，否則不會核准開發案。

龍巖2020年規畫在新北三芝區增設近22萬個納骨塔位，地方反彈，如今下修至20萬459個重辦環評，但地方多位地方代表強烈反對擴建。侯友宜在會中回應，「水保問題相當重要，必須嚴格把關，確保發展與安全兼顧。」然而，議員蔡錦賢與鄭宇恩則質疑，龍巖雖調整規模，卻未針對最新環境變化重新進行完整環評，恐怕難以反映當前風險。

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八賢里長楊振蜂則說，龍巖根本沒做水土保持，500公尺內僅有一個排水設施，去年山陀兒颱風過後土石大量沖出，直接影響八賢里數十甲農地。

鄭宇恩也說，山陀兒颱風去年重創三芝，尤其八連溪沿岸的慘況仍歷歷在目，儘管目前農業局初步評估認為龍巖開發基地和八賢里位在等高線相同的位置，不會有因開發案造成雨水漫溢往八賢方向的問題，但實際上當地居民及里長所觀察到的大量泥水夾帶土石卻確實自開發基地的方向而來，是否有破口仍需要詳盡調查。

鄭宇恩強調，八賢里居住人口數逐年萎縮，更有越來越多人因此次風災不敢回家，盼市府能積極修復並優化此次因風災損壞的排水設施、督促開發單位精進水保規劃，讓八連溪沿岸的居民可以住得安心。

環保局表示，龍巖日前辦理地方說明會，是因環保局環評審查會決議要求辦理，後續開發單位應將會議中之過程詳實紀錄納入報告書中，以供環評委員續行審查時參考。目前屬環評審查階段，後續召開第2次環評審查會議也會邀請有關局處、公所、里辦公處及民意代表出席表達意見，並由環評委員專業審查及判斷。後續龍巖仍應提出興辦事業計畫送殯葬主管機關依程序審查，市府會嚴格審查，為民把關。

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