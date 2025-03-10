高雄左營孔廟耐震補強工程 暫停開放半年

高雄左營孔廟即日起，將進行耐震補強工程，預計施工半年 ，將於9月15日從新開放。（記者李惠洲攝）

2025/03/10 17:40

〔記者李惠洲／高雄報導〕位在高雄蓮池潭的知名景點左營孔廟，從今日（10）日起至9月15日止，將暫對外開放，據了解是孔廟建築歷經多次大大小小的地震後，造成部分結構與梁柱有安全疑慮，經過評估後，將封廟半年修復，這是左營孔廟首度因維護而長時間關閉，有計劃前來左營孔廟的民眾多加留意，以免撲空白跑一趟。

文化局葉姓館員表示，因921大地震後法規有所變更，經評估耐震係數後，發現孔廟的結構力有點不太足夠，所以送出修復計劃，向市府、中央爭取到一筆預算，進行孔廟建築耐震補強修復工程，這次主要補強包含孔廟中間大成殿、左右邊東西廡、前門的大成門與櫺門等，補強分成兩個項目，一個是柱子的補強，另一個是做剪力強增加建築結構性。

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葉姓館員說，之前幾次地震，有發現孔廟有部分壞損表面龜裂，雖然有及時修繕，其實還是不足，也因為這次修繕計劃有爭取到經費，也請到專業人士、老師評估，從今天（10）日起，孔廟要暫停對外開放半年左右，預計9月15日開放，將趕在孔廟每年9月28日教師節祭孔大典全新登場。

高雄左營孔廟即日起，將進行耐震補強工程，預計施工半年 ，將於9月15日從新開放。（記者李惠洲攝）

這次左營孔廟將補強中間的大成殿、左右邊東西廡柱子、前門的大成門與櫺門等。（記者李惠洲攝）

這次左營孔廟將補強中間的大成殿、左右邊東西廡柱子、前門的大成門與櫺門等。（記者李惠洲攝）

左營孔廟貼出公告，從今日（10）日起至9月15日止，將進行耐震補強工程，暫對外開放。（記者李惠洲攝）

左營孔廟貼出公告將進行半年以上的維護補強，位在孔廟內的芒果咖啡業者也貼出整修公告，暫停營業，預計9月中開放後在度回歸。（記者李惠洲攝）

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