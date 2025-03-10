羅東林業文化園區3/12植樹活動 300株樹苗開放捐發票兌換

羅東林業文化園區12日上午將提供烏來杜鵑（如圖）等300株樹苗，開放各界捐發票兌換。（林保署宜蘭分署提供）

2025/03/10 17:33

〔記者江志雄／宜蘭報導〕3月12日是植樹節，林業及自然保育署宜蘭分署將在羅東林業文化園區舉辦植樹活動，備有桃金孃、山黃梔、烏來杜鵑樹苗各100株，開放各界捐發票兌換，為響應環保減塑，請自備環保袋領取。

林保署宜蘭分署今天（10日）發布新聞稿指出，植樹活動一併表揚社區林業績優團體、企業捐款造林單位，安排貴賓參與植樹，以實際行動推動綠色環境，另邀比利時布魯塞爾皇家音樂學院小提琴家周瓦絲里現場演奏。

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活動重頭戲之一的捐發票贈苗，訂於12日上午9點半在羅東林業文化園區竹林車站兌換，捐贈今年度發票3張，便可兌換1株樹苗，送完為止，募得發票轉送給宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會。

林保署宜蘭分署今年植樹月系列活動，以「織一片生態綠網」為主題，合計辦理近30場植樹活動，預計送出1萬5000株樹苗，讓鄉親帶回家美化家園。

桃金孃紅色系的花。（林保署宜蘭分署提供）

山黃梔開出的白色花朵。（林保署宜蘭分署提供）

林保署宜蘭分署今年植樹月系列活動，以「織一片生態綠網」為主題，預計送出1萬5000株樹苗。（林保署宜蘭分署提供）

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