東京食品展 台灣食品共同品牌「TAIWAN SELECT」首次登場

外貿協會董事長黃志芳率團參加東京食品展，10日的記者會中宣布台灣食品共同品牌「TAIWAN SELECT」，將在今年的台灣館首次登場。（記者林翠儀攝）

2025/03/10 17:22

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕亞洲最大規模的東京國際食品展11日開幕，台灣隊今年的參展規模再創新高，共有14縣市193家業者參加，蟬聯東京食品展第二大參展國。外貿協會董事長黃志芳今天率領參展的部會和縣市長舉辦記者會暖身，他並在會中宣布經濟部今年推出的「TAIWAN SELECT」（台灣嚴選）品牌，做為台灣推向國際的精選優質食品共同品牌。

黃志芳表示，台灣在工業和消費性產品方面，已有歷時35年的「Taiwan Excellence 」（台灣精品獎），但其中並不包含台灣農產，為了擴大推廣台灣農產品，提升國際知名度，同時打造台灣優質食品品牌，今年推出「TAIWAN SELECT」（台灣嚴選），做為共同品牌。

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今年的東京食品展中，台灣館首次設置「TAIWAN SELECT」專區，做為代表台灣食品的共同品牌介紹給日本買主。分以「輸日熱銷」、「天然有機」、「銀髮友善」、「潮流時尚」、「即食便利」及「純素植基」等6大主題，共57家業者參展，精華呈現台灣具備高品質、創新力的產品，如鮮作純魚麵、烏魚鬆蛋捲、果乾烏魚子、玫瑰醬、滷肉即食包、世界冠軍巧克力、威士忌等65種以上精選產品。

出席今天記者會台灣隊成員除了黃志芳，還有農業部政次黃昭欽、駐日代表李逸洋、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠及宜蘭縣代理縣市林茂盛，以及立法院財政委員會立委蔡易餘、賴惠員及王美惠等人。

李逸洋在致詞時表示，今年台灣館匯集經濟部、農業部、14個縣市政府及11大食品產業公協會等積極參與，參展廠商數高達193家共196攤，展覽面積達2018平方公尺，規模再創歷史新高，充分展現台灣食品產業對日本市場的高度重視與信心。

黃志芳指出，2024年台灣對日本食品出口總額超過6.4億美元（約合台幣212.2億元），是台灣食品出口第3大市場，日本同時也是台灣食品進口第4大來源國，兩國在食品貿易、加工技術、食品安全及餐飲品牌等領域合作密切，展現了深厚的交流基礎。

黃昭欽表示，台灣館的農水產館專區，今年邀請了10家與農漁業相關，具有實力和特色的廠商參展，主打「台灣美食幸福的滋味」，讓大家從很美食聯想到台灣本土的滋味，例如魯肉飯、芒果乾、鳳梨乾、台灣茶，還有豬肉料理和水產品。

他還指出，台灣第一批龍虎斑生魚片和有機文蛤已在昨天引進日本，希望將這些優質農水產品打入日本市場，農委會將會協助農漁民做好穩定供貨和確保品質兩大要件，讓國際市場對我們的農漁產品有信心。

記者會中也由屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠及宜蘭縣代理縣長林茂盛，單獨上台介紹他們的在地好物，其中翁章梁爆料，今天與日本業者餐敘中，日方秀出了日本小番茄，翁章梁說日本小番茄包裝精美賣相極佳，但就是少了一味，所以他拿出了台灣秘密武器「梅子粉」請日方沾番茄食品，結果日方驚為天人，直說想要進口，翁章梁得意地說，台灣的食品處處充滿魅力。

外貿協會董事長黃志芳（中）、農業部政次黃昭欽（右）和駐日代表李逸洋（左）穿著印有「福熊」的外套，為東京食品展台灣館的展出開鏡。（記者林翠儀攝）

東京食品展台灣館展出記者會上，外貿協會董事長黃志芳（中）與駐日代表李逸洋（左3）、農業部政次黃昭欽（右3）、嘉義市長黃敏惠（左1）、屏東縣長周春米（左2）、嘉義縣長翁章梁（右2）及宜蘭縣代理縣長林茂盛（右1）合影。（記者林翠儀攝）

東京食品展台灣館展出記者會上，提供香酥多層蔥抓餅、台灣鳳梨磅蛋糕讓媒體試吃。（記者林翠儀攝）

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