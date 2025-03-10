「海上教室」御風實習船完成首航任務 今返抵高雄港

教育部御風實習船10日完成首航任務，平安返抵高雄，13將再次離港搭載第2批訓練學生出航。（高科大提供）

2025/03/10 17:01

〔記者許麗娟／高雄報導〕教育部耗資16.5億元全新打造的「海上教室」御風實習船，上月26日在台船碼頭舉行交船儀式，隨即啟動首航出發前往日本東京，今（10）日完成任務返抵高雄港泊靠17號碼頭，13日將出發執行第2航次訓練任務。

御風實習船接替值勤近30年的育英二號，成為教育部的第3艘實習訓練船，且是一艘依據國際公約打造的全新訓練船，造價16.5億元，可容納實習學生、船員及教學人員共250人，除了一般理論教學的各類教室、視聽教室之外，船上備有航海、輪機、高壓電等3套全功能模擬系統，1比1實境實習駕駛室，為可提供全國海事學校學生實體訓練航海技術、輪機課程的海上實習船。

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御風實習船現由國立高雄科技大學負責營運，包括首航在內，在今年8月前已規劃10航次，初估將訓練超過1700人次。首航從2月26日出發經歷5大航程，在3月3日上午掛著我國國旗靠港東京有明碼頭，教育部主任秘書林伯樵特地到日本東京登船迎接御風實習船師生，關心首航的訓練情形，由於是台日雙方海事人才培訓及交流的新章，不少台日代表也盛大歡迎。

13日將出發的第2航次，將由國內6所海事高職學生登輪參訓，包括海大附中、蘇澳海事、金門農工、澎湖海事漁業、臺南海事、中華海商等6校預計一共196名學生登船從高雄出發。

高科大表示，御風實習船在教育部持續支持計畫經費下，從規劃爭取建造到真正完成交船，歷經了3任總統，最終完成9680噸、教學及休閒設備俱全的全新安全訓練船，符合最新的入港規格，增加停泊港口的選擇，先進規格也讓實習師生充滿驕傲。

高科大副校長俞克維表示，除東京之外，愛媛縣、鹿兒島縣也都在御風輪規劃的停泊計畫內。此外，除了定期的訓練航次外，御風也將規劃環島海洋教育宣導，實踐我國海洋政策。

教育部新造御風實習船首航於3日抵達日本東京有明碼頭。當晚舉辦盛大歡迎晚宴，包含日華議員懇談會、日本台灣交流協會、駐日代表處、NK日本驗船協會、國立大學協會等相關單位均出席慶賀。（高科大提供）

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