基隆捷運經費追加至1200億遭退回 侯友宜：盼中央儘快核定以便招標

新北市長侯友宜強調，目前工程經費仍在審議階段，中央與地方將充分討論後定案，但最重要的是中央能夠儘快核定，以便今年順利完成招標作業，確保工程如期推動。（記者羅國嘉攝）

2025/03/10 17:05

〔記者羅國嘉／新北報導〕基隆捷運建設經費備受關注，基隆市長謝國樑說，主責的新北市政府向中央提出追加至1200億元的預算後遭到退回。對此，市長侯友宜強調，目前工程經費仍在審議階段，中央與地方將充分討論後定案，但最重要的是中央能夠儘快核定，以便今年順利完成招標作業，確保工程如期推動。

侯友宜表示，基隆捷運目前相關工程經費還在工程會審議，到底要花多少錢，中央跟地方會討論然後定案，而相關經費隨市場波動，北北基也都會做討論，大家會形成一個共識，相信可以做好充分的討論，最盼望的是中央儘快將工程經費核定，能夠及早在今年完成招標。

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新北捷運工程局長李政安說明，基隆捷運綜合規劃報告已於2024年1月31日獲行政院核定，並由新北市府接手基本設計作業，去年底完成後已接續送公共工程委員會審議工程經費，目前仍在等待核定。希望中央能儘快拍板定案，讓後續發包作業順利展開，以確保基隆捷運能如期如質完工。

針對施工規劃，李政安表示，基隆捷運全線長15.6公里，由於土建工程經費龐大，國內營造廠商無法一次承攬全線，因此未來將依施工工期、維修機廠鄰近優先順序等因素，分區標案推動建設，並以行政院核定的2033年完工為目標。

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