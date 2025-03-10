屏東社皮國小操場跑道不到一年像補丁 校方：保固期要求廠商修復

社皮國小修復後的跑道出現兩種顏色。（記者葉永騫攝）

2025/03/10 16:55

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉社皮國小跑道完工不到1年就出現不平破損的情況，廠商修補後出現兩種顏色，如同補丁，讓校方無法接受，由於在保固期間內，校長鍾文馨表示，將依法要求廠商全權負責完成修復。

社皮國小跑道去年因為使用了10餘年的跑道破損，縣府爭取費用600萬元進行換跑道工程，廠商去年完工後，沒想到使用不到一年就出現破損不平的情形，學校反映後今年1月完成修補，但沒想到修復後卻出現跑道出現2種顏色，如同補丁，讓學校也傻眼，由於跑道工程還在保固期間內，校長鍾文馨要求廠商要負起全責修復好。

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鍾文馨表示，由於跑道修復的費用較高，因此廠商修復期一拖再拖，校方會依據相關程序要求廠商依合約執行，情況也通報給教育處協助督促。

附近的民眾說，以前的跑道用了10餘年才壞了，現在新做的跑道只用不到1年就損壞，讓人懷疑廠商是否有偷工減料，而保固期間有損害，廠商應該負起全責，修補做出補丁，不但難看也讓人懷疑施工能力，希望縣府加強對廠商的控管，不良的廠商應該拒絕其投標，才不會因為施工不良而影響學校的教學。

完工不到一年的跑道出現補丁，民眾覺得很離譜。（記者葉永騫攝）

今年廠商已進行跑道維修。（記者葉永騫攝）

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