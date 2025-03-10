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    公車顯示器沒宣傳世壯運被究責？ 北市公運處澄清

    台北市聯營公車車前及車後顯示器近期開始顯示世壯運廣告。（Threads帳號chpc15_jhih提供）

    台北市聯營公車車前及車後顯示器近期開始顯示世壯運廣告。（Threads帳號chpc15_jhih提供）

    2025/03/10 16:51

    〔記者林承鴻／台北報導〕雙北世壯運將於5月舉行，有民眾貼出台北市公車聯管委員會公告，指出北市府研考會要查核公車車尾LED顯示器有沒有宣傳世壯運，且如果無法設定的話，還建議當天不出車，甚至會究責，遭民眾批評。台北市公共運輸處表示，有請業者協助宣傳世壯運，並不會究責，感謝業者配合。

    該公告指出，台北市研考會自3月3日起查核公車車尾LED顯示器是否有顯示世壯運宣傳文字「5/17-30 世壯運在臺北，歡迎您」，更表示如有缺失，經查核人員通報府級長官，公運處勢向業者究責，請各位切勿輕忽。

    公告第三點還指出，如果大巴後面的LED無法設定的話，建議當天不要出車，並特別提醒行經世貿中心（莊敬）（往南）、松平路口（往南）及興雅國中（往北）的路線業者，出車前一定要落實檢查是否有顯示。

    民眾批評，此舉會干擾辨識，且本該是政府編列預算投放廣告，近年來卻變成拗公車業者配合，還有人酸「為了標語不出車，現在是什麼大躍進年代」。另外也有民眾指出，之前只有車尾會顯示，最近連車前顯示都被入侵，認為真的很討厭，想要知道起迄站還得等廣告跑完。

    首都客運總經理、台北市公車聯管委員會執行長李建文表示，市府有提醒要宣傳世壯運，但並沒有所謂會究責這件事，是同仁撰寫公告時用詞太嚴重，之後會注意，與市府無關。他說，絕大部分都只有設定車後的LED顯示器，不會影響乘客辨別，在不影響民眾安全及便利的前提下，業者協助市政宣傳，好讓世壯運的選手及眷屬都來坐公車。

    公運處大眾運輸科科長郭建辰表示，公運處有請業者協助宣傳世壯運，透過車後顯示讓大家都看得到，業者基於協助的性質，不會究責。他說，公運處有去幾個站看過，業者都有配合，非常感謝業者支持市政行銷。

    至於部分公車路線車前顯示也有宣傳，郭建辰說可能是部分車輛車前車後顯示連動，顯示秒數原則是2秒左右，而路線編號持續顯示，應不至於對民眾識別造成太大影響。公運處強調，不會因為沒有宣傳就不出車，宣傳主要在車尾LED顯示器，減少影響市民辨識公車。

    有民眾貼出台北市公車聯管委員會公告，指出北市府研考會要查核公車車尾LED顯示器有沒有宣傳世壯運。（記者林承鴻翻攝）

    有民眾貼出台北市公車聯管委員會公告，指出北市府研考會要查核公車車尾LED顯示器有沒有宣傳世壯運。（記者林承鴻翻攝）

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