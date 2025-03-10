中市有永久居留證滿65歲外籍長者可用敬老愛心卡 69歲英文師成首位

利昂開心的與盧秀燕一同觀看敬老愛心卡。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/10 16:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕繼在台中市取得永久居留權的外籍人士可享有市民限定的雙十公車後，市長盧秀燕今天再宣布，只要在台中市取得永久居留證65歲的外籍長者也可使用敬老愛心卡，並且頒給已在台中市居住近20年從事英文教學、69歲的加拿大籍老師利昂；而受惠的外籍長者約有400多位。

盧秀燕今天前往台中市西屯公所將敬老愛心卡頒給利昂老師，利昂的父親是加拿大人，母親是波蘭人，利昂是因為兒子在台灣的大學學中文，一次偶然機會也來到台灣，就被這裡的文化和人情味吸引，便選擇在氣候溫暖的台中市居住近20年，在東海大學推廣部、文華高中等校任教。

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利昂表示很高興、很榮幸，成為第一個拿到敬老愛心卡的外籍入土，表示他第一個要使用的用途就是坐計程車，未來也會使用在國民運動中心，健康身體、保持好身材，台灣對長輩很尊崇，他非常高興拿到此卡。

利昂表示，他年齡已超過65歲，但人不應該退休，退休沒事做對身體不好，很高興在台中教學，跟年輕人互動，讓年輕人學習智慧。

市長盧秀燕表示，台中市政府自3月起，有一個國際友善新措施，居住在台中市，年滿65歲以上，享有永久居留權的外籍人士，視為資深公民，可享有敬老愛心卡且雙十公車。

盧秀燕指出，利昂老師已超過65歲且已取得永久居留權，因此取得敬老愛心卡，感謝利昂老師愛台中，初估有400位外籍人士受惠。

社會局表示，敬老愛心卡目前已發放49萬張，每月有1000元社福點數，可坐火車、捷運，可看診、可去運動中心。

利昂拿到敬老愛心卡便搭計程車往目的地。（記者蘇金鳳攝）

市長盧秀燕（左三）頒發敬老愛心卡給住在台中市近20年的外籍老師利昂（左二）。（記者蘇金鳳攝）

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