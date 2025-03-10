為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    隱身農田裡祕境！ 雲林水林鄉溝皂湖令人流連忘返

    水林鄉尖山腳溝皂湖占地約3公頃隱身在農田間，農村水保署斥資5000萬元改造成為地方休憩祕境。（劉建國服務處提供）

    水林鄉尖山腳溝皂湖占地約3公頃隱身在農田間，農村水保署斥資5000萬元改造成為地方休憩祕境。（劉建國服務處提供）

    2025/03/10 16:48

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕水林鄉尖山腳溝皂湖綠美化工程第3期開工，工程內容有集詩亭、平安門修繕及入口意象、穀斗畚造型雞舍及植栽等。立委劉建國指出，今年底完工後重現早年農村的詩意美景，並兼具生態、文化與觀光的休憩場域。

    溝皂湖占地約3公頃，早年是地方重要的埤塘，早年農村社會村民在湖畔戲水、釣魚、閒話家常，劉建國表示，在地方村民、水林鄉公所爭取，農村水保署南投分署啟動溝皂湖改善工程，分3期進行，總經費4850萬元。

    劉建國說，第1期在前立委蘇治芬的爭取下總經費1200多萬元，2021年底動工辦理埤糖水質改善、護岸修護、無障礙步道建置，2022年完工後成為地方休憩空間，也吸引不少遊客造訪。

    農村水保署南投分署長傅桂霖表示，由於居民提出許多需再改善、修繕建議，立委劉建國邀集相關單位會勘後辦理第2期將埤塘周邊設施及綠美化補強，第3期工程延續前2期的成果，打造更完善、安全的環湖友善步道，並在集詩亭周邊加強綠美化，第3期工程1350萬元，預計年底可完工，成為一座兼具生態、文化與觀光的休憩場域。

    劉建國指出，溝皂湖不僅是當地重要的水資源，也是居民的共同記憶，透過這次的綠美化工程，希望能重現居民兒時的農村印象，讓大家再次回到溝皂湖畔戲水、釣魚、漫步，感受自然的恩賜，此外，溝皂湖與鄰近的狀元村蕃薯社區僅一公里，未來可串聯成為充滿人文詩詞的農村旅遊環線，帶動地方觀光發展。

    水林鄉尖山腳溝皂湖綠美化工程第3期開工，預計今年底完工，打造成為兼具生態、文化及觀光的休憩場域。（劉建國服務處提供）

    水林鄉尖山腳溝皂湖綠美化工程第3期開工，預計今年底完工，打造成為兼具生態、文化及觀光的休憩場域。（劉建國服務處提供）

    水林鄉尖山腳溝皂湖占地約3公頃，農村水保署分三期斥資近5000萬元辦理綠美化工程，第一、二期已完工，湖泊上有復古造型步道還可吟詩，成為地方祕境。（劉建國服務處提供）

    水林鄉尖山腳溝皂湖占地約3公頃，農村水保署分三期斥資近5000萬元辦理綠美化工程，第一、二期已完工，湖泊上有復古造型步道還可吟詩，成為地方祕境。（劉建國服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播