隱身農田裡祕境！ 雲林水林鄉溝皂湖令人流連忘返

水林鄉尖山腳溝皂湖占地約3公頃隱身在農田間，農村水保署斥資5000萬元改造成為地方休憩祕境。（劉建國服務處提供）

2025/03/10 16:48

〔記者黃淑莉／雲林報導〕水林鄉尖山腳溝皂湖綠美化工程第3期開工，工程內容有集詩亭、平安門修繕及入口意象、穀斗畚造型雞舍及植栽等。立委劉建國指出，今年底完工後重現早年農村的詩意美景，並兼具生態、文化與觀光的休憩場域。

溝皂湖占地約3公頃，早年是地方重要的埤塘，早年農村社會村民在湖畔戲水、釣魚、閒話家常，劉建國表示，在地方村民、水林鄉公所爭取，農村水保署南投分署啟動溝皂湖改善工程，分3期進行，總經費4850萬元。

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劉建國說，第1期在前立委蘇治芬的爭取下總經費1200多萬元，2021年底動工辦理埤糖水質改善、護岸修護、無障礙步道建置，2022年完工後成為地方休憩空間，也吸引不少遊客造訪。

農村水保署南投分署長傅桂霖表示，由於居民提出許多需再改善、修繕建議，立委劉建國邀集相關單位會勘後辦理第2期將埤塘周邊設施及綠美化補強，第3期工程延續前2期的成果，打造更完善、安全的環湖友善步道，並在集詩亭周邊加強綠美化，第3期工程1350萬元，預計年底可完工，成為一座兼具生態、文化與觀光的休憩場域。

劉建國指出，溝皂湖不僅是當地重要的水資源，也是居民的共同記憶，透過這次的綠美化工程，希望能重現居民兒時的農村印象，讓大家再次回到溝皂湖畔戲水、釣魚、漫步，感受自然的恩賜，此外，溝皂湖與鄰近的狀元村蕃薯社區僅一公里，未來可串聯成為充滿人文詩詞的農村旅遊環線，帶動地方觀光發展。

水林鄉尖山腳溝皂湖綠美化工程第3期開工，預計今年底完工，打造成為兼具生態、文化及觀光的休憩場域。（劉建國服務處提供）

水林鄉尖山腳溝皂湖占地約3公頃，農村水保署分三期斥資近5000萬元辦理綠美化工程，第一、二期已完工，湖泊上有復古造型步道還可吟詩，成為地方祕境。（劉建國服務處提供）

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