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    鼓勵用族語創作音樂 原民會加碼補助2850萬元

    鼓勵用族語創作音樂，原民會加碼補助2850萬元，每年並定期舉辦PASIWALI國際音樂節，提供原住民族歌手或樂團展演的平台。（資料照）

    鼓勵用族語創作音樂，原民會加碼補助2850萬元，每年並定期舉辦PASIWALI國際音樂節，提供原住民族歌手或樂團展演的平台。（資料照）

    2025/03/10 16:39

    〔記者林曉雲／台北報導〕鼓勵族人用族語創作音樂，原住民族委員會今（10）日核定今（114）年度「推展原住民族音樂產業補助計畫」音樂製作及行銷類獲補助名單，計有26案經評審通過，加碼補助經費總計達2850萬元，且今年使用族語比率超過50％以上的音樂作品高達21件。

    原民會說明，補助製作原住民族音樂作品邁入第14年，為協助族人創作出更多優秀的音樂作品，去年2月修正「推展原住民族音樂補助要點」部分規定，將製作音樂作品使用原住民族語言達50％以上比率者，補助金額幅度可增加最高25％，在相關政策加持下，申請案件使用族語創作的作品有越來越多的趨勢，族人運用擅長的音樂，傳承原住民族語言文化，展現各式各樣的音樂，並延續傳承的使命感，激發出豐富的創作能量，展現台灣多元文化的樣貌。

    原民會表示，除了持續挹注資源，也鼓勵各大學校院以產學合作方式，培育音樂產業所需人才，並透過每年定期舉辦的PASIWALI國際音樂節，提供原住民族歌手或樂團展演的平台，及與世界原住民族音樂人進行交流的機會。

    原民會並預告，明年度（115年）音樂製作補助計畫，將於今年10月份受理申請，有志於原住民族音樂創作者可預作準備、踴躍提案，詳情可上原民會網站

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