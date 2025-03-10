雲林土庫百年茶莊 赴日參加「世界綠茶評比會」奪2金賞獎

四代負責人陳映灃接手後，將為祖傳家業注入新元素。（記者李文德攝）

2025/03/10 16:25

〔記者李文德／雲林報導〕土庫鎮內一間近百年茶行，傳承四代歷史悠久。茶行堅持與台中、南投等地區無毒農法的茶農契作，深獲不少人喜愛。去年赴日參加「世界綠茶評比會」，以「杉林溪茗茶」「金森林莊園茶」，雙雙獲得金賞獎殊榮。

老茶行位在土庫中正路上，1930年開業已95年歷史，四代經營，現由第三代56歲陳三民、四代29歲陳映灃共同經營。陳三民表示，經營近百年茶行，近百年來都是堅持找尋相同理念的茶農，首要條件便是需安全用藥、無毒耕種等方式，才願意契作。

請繼續往下閱讀...

陳三民指出，20多年前開始走精緻路線，篩選契作的茶田也較「龜毛」，附近不要有過多茶田果園，且要位於森林帶附近的小茶園，除了讓茶農能專心看顧外，更能隨時掌握茶葉品質，就算契作收購價格需多其他同行價格多點，也盼將品質顧好，現有台中、南投等地區約4至5位茶農配合契作。

陳映灃說，收購後全由自己團隊揉茶、焙茶，近年在國內茶葉評鑑比賽獲得好成績，但為了再讓這家百年茶行更具有前瞻性，去年與家人討論，參加世界綠茶評比會，想不到首次參賽，便以「杉林溪茗茶」「金森林莊園茶」，雙雙獲得金賞獎殊榮，為茶行「茶譽」再添一筆紀錄。

陳三民說，多年來依循政府訂定的規章，任何細節絕不含糊，守護老茶莊品牌勝於賺錢，才能在歷次茶業動盪中屹立不搖；陳映灃說，接手後希望為自家茶莊注入新元素，反映出世代不同的品茗文化，讓家業永續。

土庫鎮長陳特凱表示，世界綠茶評比會被認為在國際有「茶界奧斯卡」美譽，百年茶莊首度跨出國際便得獎回家，是土庫之光更是雲林之光。

土庫鎮內一間近百年茶行，傳承4代歷史悠久。去年赴日參加「世界綠茶評比會」，以「杉林溪茗茶」「金森林莊園茶」，雙雙獲得金賞獎殊榮。 （記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法