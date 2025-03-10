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    嘉義市3天交通大執法 未禮讓行人恐噴6000元

    嘉市警二分局3月11日起3天交通大執法，提醒民眾如路口未停讓行人，恐噴6000元罰鍰。（記者王善嬿攝）

    嘉市警二分局3月11日起3天交通大執法，提醒民眾如路口未停讓行人，恐噴6000元罰鍰。（記者王善嬿攝）

    2025/03/10 16:22

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市東區吳鳳南路、吳鳳北路、忠孝路等易發生交通事故，嘉義市警察局第二分局自11日起13日展開交通大執法，在易肇事路口加強取締違規闖紅燈、酒駕、未依兩段式左轉、路口未停讓行人、未戴安全帽等違規行為，其中如汽機車駕駛路口未停讓行人，依道路交通管理處罰條例，最高可處6000元罰鍰。

    警方表示，東區易肇事路口包括吳鳳南路與世賢路口、吳鳳南路與興業東路口、吳鳳北路與民族路口、忠孝路與世賢（新生）路口，為加強防制交通事故，除平日執法取締，每月規劃交通大執法勤務。

    警方說，其中「路口未停讓行人暨行人違規」專案執法，現行取締認定基準，以汽機車距離行人行進方向3公尺內（約一個車道寬或3個枕木寬），以及汽機車前輪已進入行人穿越道上為基準，駕駛若違規，將面臨最高6000元罰鍰、記違規點數3點，並必須接受3小時道路安全講習。

    警方提醒，駕駛行經無號誌路口，應養成停車再開習慣，汽機車駕駛人行經無號誌或無交通指揮人員、號誌故障交叉路口，支線道車輛應讓幹線道車輛先行，未依規定禮讓，如因違規造成人員受傷、死亡，將處6000元以上、9萬元以下罰鍰，甚至吊扣或吊銷駕照。

    警方表示，此次執法涵蓋第二分局轄區易肇事路段、聯外道路及無號誌路口，搭配測速儀器加強取締。

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