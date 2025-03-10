新北市佛教會捐好日子愛心大平台100萬 連續15年挹注善款

新北市佛教會副理事長釋明光法師（右1）10日率領理監事至新北社會局，捐贈100萬元給好日子愛心大平台。（新北市社會局提供）

2025/03/10 16:03

〔記者陳奕劭／新北報導〕社團法人新北市佛教會副理事長釋明光與釋宏宗法師、理監事今年捐贈100萬元給新北市好日子愛心大平台，至今已連續15年捐贈百萬元。釋如乘表示，這是集結各佛教團體會員的愛心，只要幫得上忙，必定全力協助。

新北市佛教會捐贈款項將運用於「長照機構聊藝療」方案，媒合新北藝文場館及團隊辦理活動，與藝術治療師、職能治療師合作，開發「藝術療育」課程與高齡桌遊，讓高齡照顧機構的長者生活更豐富多元。

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市府社會局長李美珍表示，這次捐款佛教會會員們對社會弱勢群體的關懷，更引領社會正能量的流動，藉由這股善念循環，也帶來更多人民團體起而效尤。

釋明光說，感謝市長侯友宜出席新北市佛教會前理事長淨耀大和尚圓寂傳供讚頌大典，致贈褒揚狀，感念其畢生弘法利生、致力公益慈善事業，新北市佛教會未來會持續行善，響應新北市好日子愛心大平台。

社會局補充，2020年新冠疫情發生之際，新北市佛教會捐贈121萬5000元作為防疫基金，讓市府增加採購酒精、口罩、額溫槍等防疫物資，贈送給社福機構與弱勢家庭，也持續挹注善款，協助許多弱勢家庭、街友、獨居長者，獲得新北市人民團體領航金獎與銀獎的殊榮，彰顯該會行善初衷始終如一。

社會局局長李美珍（右1）向新北市佛教會會員們長期以來的無私奉獻表達敬意和感激。（新北市社會局提供）

新北市佛教會連續15年捐贈百萬元給新北市政府，作為關懷弱勢使用。（新北市社會局提供）

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