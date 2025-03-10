高雄蜜棗銷日再突破！ 上架日本連鎖超市外 首度進軍連鎖餐飲

高雄蜜棗首度進軍日本連鎖餐飲，與日本知名豬排連鎖餐廳「かつ波奈」合作，以蜜棗作為餐後水果。（讀者提供）

2025/03/10 16:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄蜜棗銷日市場再突破，今上架日本連鎖超市外，更首度進軍日本連鎖餐飲，與日本知名豬排連鎖餐廳「かつ波奈」合作，將以蜜棗作為餐後水果，讓更多日本消費者品嘗高雄蜜棗，為明天開幕日本東京食品展搶先佈局行銷。

日本為台灣主要外銷市場，高雄市去年農產外銷量7124公噸，年產值高達3億元，外銷量較去年5799公噸成長22%，以日本市場成長最多，2025年日本東京國際食品展明起至14日登場，副市長羅達生將率領高雄9家農民團體及農企業參。

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農業局為擴大日本市場，首度嘗試打入日本MARUEI集團社區型連鎖超市，將高雄蜜棗空運至日本，今起上架超市推廣試吃，未來搭配多樣水果接力，今年將在日本各地辦理30場次推廣活動，更貼近一般日本小市民生活。

農業局更突破傳統零售市場銷售模式，首度搶攻日本連鎖餐飲體系，與日本知名豬排連鎖餐廳「かつ波奈」合作，將於3月20至26日為期1周，舉辦「高雄蜜棗週」，顧客購買指定套餐可品嚐高雄蜜棗，讓更多日本消費者品嘗高雄蜜棗獨特風味。

早野商事株式會社社長芝崎信次對於旗下事業「かつ波奈」豬排連鎖餐廳與高雄蜜棗初次合作非常有自信，希望可以將蜜棗推介至日本市場，來店用餐顧客更加認識蜜棗，並且將蜜棗推廣出去。

副市長羅達生表示，高雄蜜棗種植面積全國第一，品質優良、脆甜口感，更是全國蜜棗評鑑比賽常勝軍，近年來外銷成績亮眼，考量日本市場對蜜棗認識有限，透過與日本連鎖餐飲品牌合作，讓高雄蜜棗更貼近日本消費者飲食方式搶攻市場，為台灣農產品國際行銷開創新模式。

農業局指出，長期以高雄首選品牌深耕日本市場，蜜棗、鳳梨、玉荷包荔枝等輸日主要鮮果，不僅促成高雄農產品與日本市場更緊密連結，也為台灣水果進軍國際市場提供全新行銷典範，高市將持續深化與日本市場合作，推動高雄優質農產品更多元銷售通路，讓世界看見台灣農業的卓越品質與無限潛力。

高雄蜜棗首度進軍日本連鎖餐飲，與日本知名豬排連鎖餐廳「かつ波奈」合作，以蜜棗作為餐後水果。（讀者提供）

高雄蜜棗首度進軍日本連鎖餐飲，與日本知名豬排連鎖餐廳「かつ波奈」合作，以蜜棗作為餐後水果。（讀者提供）

高雄蜜棗今上架日本連鎖超市。（讀者提供）

高雄蜜棗今上架日本連鎖超市。（讀者提供）

高雄蜜棗首度進軍日本連鎖餐飲，與日本知名豬排連鎖餐廳「かつ波奈」合作，以蜜棗作為餐後水果。（讀者提供）

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