華航高星潢真除任董事長 虎航董座陳漢銘接華航總經理

中華航空總經理高星潢真除任董事長。（記者蔡昀容攝）

2025/03/10 15:52

〔記者蔡昀容／台北報導〕中華航空董事長謝世謙1月16日驟然逝世後，遺缺由總經理高星潢代理。華航今天下午召開董事會，決議通過人事案，高星潢真除出任董事長，台灣虎航董事長陳漢銘擔任總經理。

64歲高星潢從基層一線單位到管理階層，在華航服務39年，資歷完備。他畢業於成功大學交通管理學系，1986年進入華航擔任空服員，1988年成為華航第一期自訓機師，前往美國北達科塔州受訓。返台後經歷副機師、正機師、檢定機師、教師機師等職。

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高星潢2003年加入管理團隊，歷任助理總機師、總機師、航務處副處長、處長及資深副總經理，飛行機種包括A300-B4、A300-600R、A340、A330、747-400等，督導企業安全、航務、空服、聯管、財務、防疫應變、職業安全衛生、企業永續及環境委員會等事務。

高星潢2021年3月起擔任華航總經理、兼任華信航空董事長，推動整體營運優化，提升競爭力，資歷完備且展現對航空經營的專業，2024年帶領華航攀上65年來營運高峰。

46歲的陳漢銘，具英國伯明罕城市大學企業管理碩士及英國普利茅斯大學建築系榮譽學士，2016年起擔任華航董事，熟稔集團運作及航空公司治理；2020年3月出任華航關係企業台灣虎航董事長，並從創新板轉為一般板上市，為國內唯一低成本航空公司寫下新頁。

台灣虎航董事長陳漢銘接任中華航空總經理。（記者蔡昀容攝）

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