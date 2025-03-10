台北捷運招募103人 起薪至少3.8萬

台北捷運公司10日公告招募新進人員簡章，自3月12日14時至3月26日15時止開放線上報名。（台北捷運公司提供）

2025/03/10 15:52

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運公司今（10）日公告招募新進人員簡章，本次招募共23類科，正取人數103名、備取268名，技術專員及行車專員起薪3.8萬元，其他類起薪最高5.3萬元，自3月12日14時至3月26日15時止開放線上報名，招募簡章詳見台北捷運公司徵才系統。

為廣納營運所需人才，北捷本次除招募電子維修類、電機維修類、機械維修類、資訊維修類、土木維修類、商業行銷類、旅遊策劃類等職缺外，今年首次招募不分科系「跨域培訓類」職缺，開放非理工科系人才報考，由公司自主培養專業人才。歡迎高中職以上不限科系畢業者報考，應試錄取後，依不同職缺提供補充基本學識及捷運專業技術課程等全職培訓。

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招募資格條件依應試類科有所不同，學歷要求視應試類科而定；依不同應試類科，試用期滿最高薪資可至5萬3000元，除一年12個月薪資，另包括年終獎金、依個人年度表現發給考核獎金、依據當年度盈餘狀況核算績效獎金。

台北捷運公司表示，公司首創全台第一間公營企業「職場互助教保服務中心」、舉辦家庭日及親子日、完善健康檢查及追蹤、推動員工協助方案，如情緒、壓力及法律諮商等，讓員工安心工作之餘，兼顧家庭與健康生活。

北捷本次招募各類應試類組如下：

（一）行車類組，正取76個名額，另備取194人：

◎工程員（電子維修類、電機維修類、機械維修類）

◎行車專員（一般類、原住民類）

◎技術專員（常年大夜班維修類、電子維修類、電機維修類、機械維修類、跨域培訓類-培訓捷運機電設備等維修專業）

（二）一般類組，正取23個名額，另備取62人：

◎專員（商業行銷類、旅遊策劃類、旅遊行銷類、財務類、會計類）

◎工程員（資訊維修類、數位應用類、土木維修類、跨域培訓類-培訓捷運機電設備或數據應用等營運相關專業）

◎技術專員（跨域培訓類-培訓捷運軟體維護或土建維修等專業）

（三）身心障礙類組，正取4個名額，另備取12人：

◎工程員（資訊維修類、數位應用類）

◎技術專員（跨域培訓類-培訓捷運土建相關專業）

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