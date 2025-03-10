雞蛋漲價 彰化議員賴清美自掏腰包買1500顆送弱勢

彰化縣議員賴清美自掏腰包向雞農下訂1500顆雞蛋，將發放給150戶弱勢家庭，每戶10顆。 （資料照，賴清美提供）

2025/03/10 15:55

〔記者湯世名／彰化報導〕蛋價調漲，有鑑於經濟弱勢家庭買不起雞蛋，彰化縣議員賴清美今天（10日）自掏腰包向雞農下訂1500顆雞蛋，將在14日發放給150戶弱勢家庭， 每戶10顆，希望弱勢家庭都能夠吃到好品質的彰化雞蛋。

賴清美指出，近來因為禽流感疫情升溫，養雞場蛋雞生病事件頻傳，導致雞蛋產量減少，價格往上攀升，由於經濟弱勢家庭平常買生活用品都要精打細算，一旦雞蛋價格上漲，更讓弱勢家庭金錢用度捉襟見肘，甚至可能因此望蛋卻步。

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彰化縣政府與養雞協會連兩天舉辦促銷，每顆蛋僅售2.5元，4萬顆雞蛋瞬間售罄，買到的民眾直呼「太划算！」賴清美也決定幫助經濟弱勢家庭，自掏腰包向雞農訂購1500顆雞蛋，將於14日星期五在其服務處前發放給弱勢家庭，發放戶數共150戶，每戶10顆。

賴清美說，縣府便宜賣雞蛋，現場大排長龍，僧多粥少晚去的根本排不到，為了不讓和美區平常服務的弱勢家庭失望，她遂決定自掏腰包買雞蛋助弱勢；這150戶家庭都是過去她所關心的對象，經濟上相對弱勢，雖然每戶10顆雞蛋數量不多，但仍希望家庭成員都能夠吃到好品質的彰化雞蛋。

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